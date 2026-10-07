¿De qué murió Piero? Esto se sabe del deceso del famoso artista de 81 años

Piero de Benedictis falleció este miércoles 7 de octubre, a los 81 años. La información fue difundida mediante sus redes sociales oficiales, donde familiares y allegados confirmaron la muerte del reconocido artista.

Murió Piero, el cantautor de ‘Mi viejo’; acaba de cumplir 81 años

A través de una publicación en Instagram, sus seres queridos despidieron al cantautor y destacaron el legado que dejó a lo largo de su trayectoria.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros”, señalaron. Hasta el momento, no trascendieron precisiones acerca de las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con información difundida por TN, el músico permanecía internado desde el lunes en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y atravesaba un delicado estado de salud. Por ahora, su familia y las personas cercanas al artista no informaron cuál era la afección que había provocado su internación.

El cantante Piero atravesó un delicado momento de salud. Según información publicada por el medio argentino Clarín y confirmada por fuentes cercanas al artista en declaraciones entregadas a La FM, el músico habría presentado un deterioro progresivo en su estado durante los últimos días.

De acuerdo con los reportes conocidos, el intérprete fue ingresado a un centro médico de Buenos Aires, Argentina, luego de presentar un cuadro de neumonía. Su hospitalización se produjo en medio de la preocupación por la evolución de su estado de salud.

Por el momento, la familia no ha compartido las causas oficiales de su muerte, por lo que habrá que esperar a conocer detalles de los problemas de salud que golpearon al famoso artista.