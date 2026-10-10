Dany Hoyos hizo dura crítica a las redes sociales: “Dieron la oportunidad de opinar a un montón de imbéciles”

Dany Hoyos, conocido artísticamente como Suso, el paspi, dio de qué hablar con los cambios que le ha dado a su vida en los últimos meses, viviendo facetas inesperadas tras el fin de su formato en Caracol Televisión.

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Recientemente, el artista concedió una entrevista a Sin Filtro, de SEMANA, donde quiso hablar sobre distintos temas que ocurren en su vida, su carrera y la sociedad en general.

Uno de los temas que el actor no dudó en mencionar fue el poder de las redes sociales, haciendo una dura crítica a estos escenarios digitales que ahora dominaban a las nuevas generaciones. El famoso señaló que dichas plataformas habían tomado una relevancia considerable, al punto de retroceder en el desarrollo del ser humano.

Hoyos fue duro al momento de comentar sobre el poder que muchos obtenían detrás de la pantalla, llegando a soltar opiniones fuera de contexto o desde una perspectiva sesgada.

“Creo yo que es una herramienta que depende de cómo la uses. Es decir, Twitter o X es una red del odio... creo que le dieron la oportunidad de opinar a un montón de imbéciles, que no saben, que están salidos de contexto, que gritan en una casa cualquier cosa y les dieron la oportunidad”, dijo.

“Pero también le dieron la oportunidad a un montón de gente que sabe mucho, para explicar cosas interesantes y decir cosas bacanas. Uno tiene que escoger su algoritmo”, aseguró, mostrando la otra cara positiva de esto.

El reconocido actor entiende que el algoritmo es algo muy importante para el tipo de contenido que consumen las personas, pues de eso depende la forma en la que se informarán o se van a entretener.

“A mí, por ejemplo, no me llega nada de cosas bélicas o de choque, me llega literatura, fútbol, muchachas empelotas (con humor), que eso es en lo que estoy concentrado. ¿Qué siento yo? Que es una cosa de superficialidad, que pasa rápido. Esta es una generación que vive con intolerancia a la frustración”, mencionó.

Al referirse a cómo la tecnología resumía y facilitaba todo, expresó su preocupación al ver que la memoria, el sentido de ubicación y la agilidad mental estaban quedando en un segundo plano por aplicaciones.

“La memoria, el sentido de ubicación se están perdiendo y es gravísimo para el sistema cognitivo. La generación nueva es, por primera vez en la historia de la humanidad, más bruta que la anterior, cuando nosotros íbamos avanzando. No estoy inventando nada, los estudios lo están diciendo”, apuntó en la charla.

“Eso hacía un ejercicio en su cerebro que hace que esté no tan alerta como ahora”, aseveró, mencionando las notificaciones que llegaban a los celulares.

En cuanto a su manejo de redes sociales, Hoyos puntualizó que tenía control de tiempos, de contenidos y de interacciones, evitando caer en el error de creer que solo su opinión era la correcta.

“Bloquear tiempos límites, entro a cosas que me interesa, y entro con conciencia de entretenimiento. La gente vive en eso y es otro tema, donde darle like a algo que te gusta, crees que el mundo piensa así. Es un grave error para el criterio”, concluyó.