“Uno nunca deja de ser alcohólico”: Dany Hoyos comparte su verdad y lanza frase que hará pensar a muchos

Dany Hoyos, conocido como Suso, el Paspi, estuvo como invitado en Sin Filtro, de SEMANA, y abrió corazón sobre distintos temas personales y profesionales. El artista no dudó en ser claro desde su experiencia, despertando reacciones en más de un seguidor.

“La tristeza incomoda al otro”: Dany Hoyos habló de frente sobre la depresión

De acuerdo con lo que quedó registrado, el humorista fue interrogado sobre una frase que lanzó, la cual iba ligada a su stand-up Cuando el show se acaba, presentada en este momento al público. Allí se maneja el tema del alcohol, visto lejos del personaje Suso.

Dany Hoyos explica que quiso hablar de dicha realidad en este formato, precisamente porque atravesó una etapa en la que consumía bastante esta clase de bebidas, sin importar si estaba solo o acompañado.

“Yo no puedo abordar un tema como el alcoholismo, sin haber estado en el alcoholismo. La gente no le va a creer a Suso, porque va a decir que es mentira... pero yo sí lo estuve”, arrancó diciendo.

“Cuando a mí me llega una idea, tengo que escoger entre tres cosas: la hago con Suso, en literatura o la hago como Dany en comedia o stand up. Hablar del alcoholismo con humor, tenía que hacerlo como yo, porque bebía mucho. Ya no bebo, llevo una semana sin tomar un trago al punto de emborracharme... antes bebía más”, agregó.

En su explicación, el humorista fue claro en que este problema no era algo que se dejara, pues siempre se estaba en alerta de recaer por lo normalizado que estaba en el mundo beber alcohol.

“Uno nunca deja de ser alcohólico, una persona siempre debe estar alerta a recaer, en cualquier momento puede pasar, y muy duro. Era bebedor social y asocial, bebía solo, y me gustaba mucho el aguardiente”, contó.

“Pasé al ron, me gusta catarlo, tener una suavidad distinta”, agregó.

De igual manera, el famoso mencionó que el vicio del alcohol era el único que se tenía que justificar que no se tenía, pues en la sociedad siempre se buscaban excusas para no hacerlo. En este punto puso de ejemplo las drogas y sustancias, las cuales seguían vistas como algo muy negativo.

“El único vicio del que usted tiene que justificar el por qué usted no lo tiene. Es el único vicio que usted tiene que dar razones para decir por qué no bebe... nadie hace eso con drogas, solo con el alcohol. Tiene que inventar que está tomando antibióticos, todos lo hemos hecho, pero por qué toca justificar. El alcohol es permitido en todo el mundo”, indicó.

“Todo el mundo vive en función del alcohol, es lo que da más plata. Es muy difícil dejarlo porque socialmente es permitido. A uno le toca por educación, de eso hablo en mis eventos (…) la clave está en saber parar”, concluyó.