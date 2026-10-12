“La muerte me respira en la nuca”: Dany Hoyos revela la razón por la que no le teme a morir y el duro golpe que cambió su vida

El escritor y humorista Dany Hoyos, reconocido nacional e internacionalmente por interpretar al personaje “Suso el paspi”, abordó en una entrevista para el podcast La habitación invisible diversos episodios de su infancia y adolescencia en Medellín, las secuelas de la violencia, así como los pilares de su producción literaria y sus reflexiones personales.

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En el podcast Hoyos repasó la evolución de su vida entre las ventas de buñuelos, el trabajo en una funeraria y su constante pasión por los libros, la cual se traduce en proyectos como escritor y promotor de lectura.

Durante la conversación, Hoyos recordó su crianza en sectores populares como Primavera, La Milagrosa y Andalucía, en un contexto marcado por la presencia de violencia urbana y balaceras cotidianas en la Medellín de finales del siglo XX.

“Nosotros nos íbamos, por ejemplo, había una balacera, nos metíamos a las casas y después había un silencio (...) y empezaba a salir la gente a buscar dónde fue la cosa”, relató el humorista.

En su testimonio, explicó cómo la comunidad de la época normalizó la presencia de cuerpos sin vida en las calles y la recolección de casquillos de bala.

“Crecí y esto es clave para que entendamos que lo que parecía normal no era normal (...) En Colombia nuestra solución es matar, lo que me parece gravísimo como sociedad”.

A pesar de las complejas dinámicas de seguridad en su entorno, Hoyos enfatizó que en su comunidad existían profundos lazos de solidaridad que aliviaron el conflicto armado local.

El primer hecho de violencia que impactó directamente a su familia fue el asesinato de su primo Jorge, de 17 años, en un hecho atribuido a disputas por un anillo: “Fue muy duro ver llorar a mi mamá y mis primos. Nos empezó a dar mucha rabia porque esos eran milicianos ilegales, los que mataron a Jorge” contó.

Posterior a este suceso, y tras la pérdida de otros amigos de juventud como ‘Benny’ y ‘La Mica’, su familia decidió trasladarse de sector para alejarse del riesgo.

Estas vivencias sirvieron de base para su trabajo literario. Su primera obra, El árbol de Guayacán, rinde homenaje a su abuelo materno, un campesino de Ituango cuyas enseñanzas de vida definieron su visión del mundo.

Asimismo, su segunda novela, Primavera, retrata la transición de la infancia a la adultez en medio del ambiente de salsa, fútbol y violencia de los barrios de Medellín.

Sobre su proceso creativo, el autor bromeó al señalar que suele escribir sobre personas que ya han fallecido: “Mi papá me dijo en estos días: ‘¿cuándo va a hacer un libro sobre mí?’. Yo le dije: ‘Lo veo muy vivo, amigo’”.

A diferencia de etapas anteriores en las que sentía temor por la muerte, Hoyos aseguró que hoy mantiene una postura serena frente al deceso:

“Yo le tenía miedo a la muerte, ya no le tengo miedo (...). La muerte está respirándome en la nuca, soy juguetón con ella”.

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Sin embargo, el humorista y escritor enfatizó que su verdadero temor radica en la pérdida de la memoria y la capacidad de recordar.

Esta reflexión está vinculada a la experiencia vivida con su abuela, quien padeció la enfermedad de Alzheimer: “Una persona cuando pierde la memoria muere. Me parece un desaparecer muy triste. La vida es memoria, la vida es lo que recuerdas, lo que te da alegría”.

Entre sus proyectos a futuro, Dany Hoyos contempla la apertura de un espacio cultural que combine la literatura y la salsa, el desarrollo de un sello editorial independiente y la publicación de nuevos proyectos narrativos centrados en la memoria familiar y barrial.