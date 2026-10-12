Nórida Rodríguez habló de doloroso tema y reprochó delicada situación: “Me incendia el pecho”

Nórida Rodríguez, famosa actriz, llamó la atención de miles de personas en plataformas digitales, debido a una inesperada reacción que tuvo ante una indignante situación que fue registrada e informada en los medios nacionales.

Isabella Santo Domingo habló sobre incómodo tema y fue clara sobre preocupante situación: “¿Se sienten seguras?"

La celebridad no se contuvo y detalló en su cuenta de X por el doloroso caso de Blanca Pardo, una mujer de 72 años que fue agredida y abusada sexualmente en una zona rural de San Bernardo, Nariño.

Nórida Rodríguez fue clara en que este tipo de escenas la afectaban bastante, ya que era muy fuerte ver cuánta maldad había en las personas. Su queja fue contra los responsables, quienes no respetaron la vida de la mujer.

“Quisiera traducir en palabras este fuego que me incendia el pecho por el vil feminicidio de la señora Blanca. Cuanta maldad hay que llevar dentro para cometer una abyección así. Duele el alma”, escribió en el post.

La familia de Blanca Pardo continúa buscando respuestas tras su muerte, ocurrida luego de un violento episodio en el que fue encontrada gravemente herida en un terreno de su propiedad.

Desgarrador caso de Blanca Pardo

El caso fue relatado por Jenny Pardo, hija de la víctima, durante una conversación en el pódcast Vamos pa’ eso, dirigido por el abogado penalista Juan José Castro. Según su testimonio, ha pasado más de un mes desde lo ocurrido y hasta ahora los familiares no conocen la identidad de la persona responsable.

A comienzos de agosto, Jenny viajó desde Bogotá hasta Nariño para visitarla. La última comunicación entre ambas ocurrió semanas después, cuando Blanca la llamó en horas de la noche para contarle que estaba recogiendo huevos criollos que tenía previsto enviarles a algunos de sus hijos.

La familia continúa sin saber quién atacó a su madre. Foto: Screenshot podcast Vamos pa' eso

La preocupación comenzó cuando sus familiares dejaron de tener noticias de ella. Un vecino manifestó haberla visto aquella mañana mientras caminaba hacia su terreno, llevando una ruana y un machete.

Una de sus hijas decidió buscarla y fue quien la encontró en el lugar. Blanca estaba sin ropa, presentaba varias heridas y se encontraba desorientada, aunque todavía permanecía con vida. Ante la gravedad de su estado, fue llevada al puesto de salud de San Bernardo y posteriormente trasladada a Pasto.

Jenny aseguró que, tras los primeros exámenes médicos, los familiares fueron informados de que su madre habría sido víctima de abuso. Sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba, Blanca no pudo relatar de manera clara lo ocurrido ni señalar a la persona que la habría atacado.