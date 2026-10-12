Números de la suerte de Walter Mercado para ganarse la lotería este lunes 12 de octubre

Los números de la suerte forman parte de las tradiciones que acompañan a los juegos de azar, una práctica en la que algunos participantes encuentran en la astrología y las predicciones una guía para elegir sus apuestas. Sin embargo, es importante recordar que los resultados dependen del azar y que ninguna recomendación garantiza un premio.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Entre las figuras que mantienen el interés de sus seguidores se encuentra Walter Mercado, el astrólogo puertorriqueño que falleció en 2019. Su legado continúa presente a través de publicaciones dedicadas a sus pronósticos, difundidas por familiares y personas cercanas a su trabajo.

Para este lunes 12 de octubre, Betty B. Mercado, sobrina del reconocido astrólogo, dio a conocer las predicciones correspondientes a los 12 signos del zodiaco. Las orientaciones incluyen reflexiones sobre diferentes ámbitos de la vida y los números que, según estas interpretaciones astrológicas, podrían acompañar a cada signo durante la jornada.

Aries

Llegarán sorpresas agradables y sentirá deseos de renovar su imagen. Los cambios físicos le ayudarán a resaltar su personalidad.

Números de suerte: 5, 20, 13.

Tauro

Controle sus impulsos y considere los sentimientos de quienes le rodean. En el trabajo tendrá nuevas responsabilidades, acompañadas de recompensas económicas.

Números de suerte: 12, 8, 3.

Géminis

Su atractivo y popularidad favorecerán los encuentros sociales y amorosos. Amplíe su círculo de amistades y disfrute de la suerte sin caer en excesos.

Números de suerte: 50, 13, 2.

Cáncer

Aprenda a aceptar las circunstancias y evite luchar contra la corriente. Un deseo podría cumplirse, aunque traerá nuevas responsabilidades.

Números de suerte: 49, 25, 17.

Leo

Actúe con honestidad en el amor y respete la confianza de su pareja. Evite las mentiras y la infidelidad, pues podrían traer consecuencias.

Números de suerte: 33, 12, 28.

Virgo

Se avecinan cambios positivos, pero deberá organizar sus finanzas y evitar decisiones apresuradas. Los proyectos relacionados con el hogar estarán favorecidos.

Números de suerte: 38, 4, 16.

Libra

Evite asumir los problemas ajenos y priorice su tranquilidad emocional. Dedique tiempo a descansar, leer o escuchar música y permita que las cosas fluyan.

Números de suerte: 5, 11, 19.

Escorpio

Es momento de buscar independencia y tomar decisiones propias. Establecer límites con quienes dependen demasiado de usted favorecerá su crecimiento personal.

Números de suerte: 50, 8, 14.

Sagitario

Su espíritu aventurero lo impulsará a explorar nuevos lugares y poner en marcha sus ideas. También encontrará motivación para recuperar el equilibrio financiero.

Números de suerte: 11, 3, 46.

Capricornio

Priorice su bienestar y busque espacios de tranquilidad para aliviar las tensiones. Escuchar las señales de su cuerpo le ayudará a recuperar el equilibrio.

Números de suerte: 15, 1, 22.

Acuario

Deje atrás las preocupaciones innecesarias y defienda su dignidad. Aprenda a establecer límites y distinga cuáles problemas le corresponden realmente.

Números de suerte: 19, 4, 22.

Piscis

Mantenga la calma frente a personas que puedan actuar con envidia o mala intención. Confíe en el apoyo espiritual y el cariño de sus seres queridos.

Números de suerte: 40, 2, 37.