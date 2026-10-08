Walter Mercado para el 9 de octubre: los tres signos que recibirán sorpresas en el amor y el trabajo

A través de Las Estrellas de Walter Mercado, se dieron a conocer las predicciones astrológicas correspondientes a este jueves 8 de octubre, acompañadas de los números de la suerte para cada uno de los doce signos zodiacales.

Predicciones para los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries (20 de marzo - 18 de abril): Los deseos de estabilidad en el plano económico y personal se encuentran en un proceso de consolidación. Se observa una inclinación hacia la búsqueda de paz y equilibrio visual o personal. El entorno afectivo cobra relevancia con la presencia de una persona significativa, recogiendo los frutos de esfuerzos pasados.

Números de suerte: 21, 10, 19.

Leo (22 de julio - 21 de agosto): La dinámica social se reactiva mediante el surgimiento de nuevas amistades. La recomendación astrológica enfatiza la prudencia para evaluar las intenciones reales detrás de ofertas o apariencias que puedan resultar engañosas. Asimismo, se aconseja retomar la comunicación con allegados o familiares lejanos.

Números de suerte: 44, 13, 19.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): Es un momento propicio para la revisión de actitudes negativas y la resolución de conflictos pasados. Se sugiere adoptar un enfoque de perdón hacia ofensas previas para superar limitaciones emocionales y enfocar las metas hacia proyectos constructivos.

Números de suerte: 11, 3, 24.

Predicciones para los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Ante eventuales complicaciones o tensiones en el entorno cotidiano, la recomendación principal es mantener la rutina sin ceder ante presiones o demandas externas. Se aconseja evitar preocupaciones excesivas tanto en la esfera personal como en la profesional.

Números de suerte: 30, 5, 1.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Se registra una transformación favorable en la percepción del amor y la aceptación de los vínculos personales. Las predicciones señalan el respaldo incondicional de una persona cercana y un entorno propicio para llevar a la práctica nuevas ideas creativas o proyectos personales.

Números de suerte: 9, 22, 17.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): Se resalta la necesidad de preservar la tranquilidad mental y emocional, identificando factores de sensibilidad o variaciones en el estado de ánimo. La jornada invita a la reflexión individual, la rectificación de errores pasados y la asimilación de lecciones acumuladas.

Números de suerte: 10, 2, 6.

Predicciones para los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Se anticipa un fin de semana recibido con actitud positiva y emprendedora. La recomendación central reside en no descuidar los compromisos laborales y familiares a pesar del ambiente festivo. Las iniciativas recientes muestran proyecciones favorables.

Números de suerte: 39, 4, 33.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): El interés se inclina hacia modificaciones en el hogar, como procesos de decoración, renovación de espacios o mudanzas. Se fortalece la interacción con figuras de autoridad o adultos mayores de la familia, en un marco de descanso y esparcimiento.

Números de suerte: 36, 3, 21.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero): El ámbito de las relaciones interpersonales y sentimentales recibe un impulso positivo. Las predicciones destacan un entorno propicio para la expresión abierta de afecto y la resolución pacífica de desacuerdos o rivalidades mediante la comunicación asertiva.

Números de suerte: 15, 5, 23.

Predicciones para los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer (20 de junio - 21 de julio): Se observa una recuperación en el sentido de dirección y en el cumplimiento de objetivos. El desempeño en el área laboral opera como un motor de motivación para otros proyectos, contando además con el apoyo de amistades cercanas para el desarrollo de talentos personales.

Números de suerte: 22, 1, 6.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre): La satisfacción personal se vincula con la colaboración hacia metas de terceros. Se enfatiza un sentido de justicia que facilita la expresión clara de sentimientos y la escucha atenta de diversas opiniones sin emitir juicios precipitados.

Números de suerte: 17, 14, 10.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo): Predomina una etapa de ruptura con esquemas convencionales o estructuras rígidas. Las lecturas apuntan a la resolución de problemas pendientes, la expansión de expectativas académicas o profesionales y una mayor seguridad personal para afrontar retos futuros.

Números de suerte: 21, 5, 27.