Luto en la música tropical colombiana: falleció reconocido cantante tras permanecer hospitalizado en una UCI

El reconocido cantante de música tropical colombiana Álvaro Pava falleció a los 65 años. El artista hizo parte de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y dejó una huella en el género gracias a su interpretación de canciones representativas de la cumbia.

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La agrupación confirmó el fallecimiento del cantante a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje de despedida en el que destacó su talento, carisma y aporte a la historia de la banda. La noticia generó mensajes de reconocimiento a la trayectoria de Pava y a su legado en la música tropical colombiana.

“Despedimos con profundo dolor a quién en vida diera voz a grandes éxitos musicales como: ‘Mil horas’, ‘La suavecita’, ‘Pilar’, ‘Despeinada’, entre otros, dejando un gran legado. Mandamos nuestras condolencias a sus familiares, deseando pronta resignación”, escribió la agrupación musical en una imagen compartida en Instagram.

Además, la agrupación lamentó el fallecimiento del maestro Álvaro Pava a través de un mensaje en el que destacó su participación en la trayectoria artística de la banda y su interpretación de reconocidos éxitos musicales. También expresó sus condolencias a sus familiares y allegados, a quienes les deseó fortaleza para afrontar su pérdida.

“Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento del maestro ALVARO PAVA. Gran persona que formo parte de nuestra trayectoria artística y quien en vida dio voz a grandes éxitos musicales como: Mil horas, Despeinada, La Suavecita, entre otros. Mandamos nuestras condolencias a sus familiares, esperando pronta resignación”, fue el mensaje que acompañó el post.

¿De qué murió el artista?

El cantante permaneció varios días hospitalizado en una UCI en Monterrey, México, ciudad donde residía desde hacía aproximadamente 20 años. Según información de fuentes cercanas al artista, su estado de salud era delicado durante los últimos días.

De acuerdo con los reportes sobre su fallecimiento, el intérprete habría enfrentado una neumonía severa que presentó complicaciones durante su hospitalización y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

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Días antes de conocerse la noticia, La Sonora Dinamita había informado a sus seguidores sobre el delicado estado de salud del cantante y había pedido que se unieran en oración por su recuperación.

Sin embargo, el viernes 9 de octubre de 2026 se confirmó su muerte, que generó mensajes de tristeza entre sus admiradores y figuras de la música tropical.