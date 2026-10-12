¿Es mejor la tracción AWD o la 4WD? Estos son los beneficios que tiene su carro o camioneta

Los términos ‘AWD’ y ‘4WD’ en los vehículos hacen referencia a la tracción de los vehículos, disponible en varias camionetas y en algunos carros. Aunque muchos creen que los dos funcionan lo mismo: 4x4, no ofrecen los mismos beneficios.

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Para comprender sus beneficios, es clave entender qué significa cada uno:

AWD ( All-Wheel Drive ): Tracción en todas las ruedas.

Tracción en todas las ruedas. 4WD (Four-Wheel Drive): Tracción en las cuatro ruedas (el conocido 4x4).

Desde la perspectiva de la ingeniería mecánica y la seguridad en carretera, se trata de dos arquitecturas de transmisión radicalmente distintas, diseñadas para escenarios completamente diferentes, por lo que se debe elegir bien el sistema.

“El error más peligroso que cometen los conductores en Colombia es activar la tracción 4WD en carreteras pavimentadas bajo la lluvia pensando que les dará mayor agarre”, especificó el ingeniero René Castro, especialista en seguridad vial de CESVI Colombia.

Camioneta 4x4. Foto: El País

Castro especificó que en un contexto de asfalto mojado y variable, el sistema adecuado que debe usar es AWD, ya que “las ruedas externas deben girar más rápido que las internas”.

¿Qué beneficios tiene la tracción AWD?

Este envía la mayor parte de la fuerza al eje delantero (o trasero) y, en milisegundos, transfiere torque a las ruedas que mejor tracción tengan.

Por ende, es el sistema ideal para viajar por carretera pavimentada, superar charcos a velocidad, trazar curvas húmedas en pasos de montaña y transitar por vías destapadas; sin embargo, este no tiene el agarre necesario en caso de rocas gigantes o barro profundo.

¿Cuáles son los beneficios del 4x4 (4WD)?

Esta tracción cuenta con una caja de transferencia (transfer) que, al activarse, bloquea mecánicamente los ejes delantero y trasero para que giren exactamente a la misma velocidad.

Vale la pena aprovechar este sistema en trochas pesadas, barro denso, cruce de ríos, terrenos pedregosos y trabajo de carga en zonas rurales del país, aunque nunca debe usarse sobre asfalto seco o húmedo pavimentado, ya que destruye los diferenciales e imposibilita cruzar las esquinas con fluidez.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una camioneta 4x4?

Quienes no tienen claro qué sistema tiene su vehículo, deben tener en cuenta que si es 4WD, tiene una perilla o palanca manual con las siglas 2H, 4H, 4L.

Mientras tanto, los del sistema AWD no tienen ninguna palanca ni perilla de transferencia. A lo sumo, cuenta con un selector de modos de manejo (Normal, Eco, Sport, Snow/Mud) o un botón AWD Lock que opera por software a menos de 40 km/h.

¿Cuál de los dos es mejor?

Así las cosas, si el vehículo se usa para viajar por las carreteras pavimentadas tradicionales, lo mejor es usar el AWD, mientras que para quienes conducen en territorios más retadores con trabajo pesado de finca, transporte de carga en trochas no pavimentadas, es pertinente aprovechar el 4WD.