“La tristeza incomoda al otro”: Dany Hoyos habló de frente sobre la depresión

Dany Hoyos, reconocido por el público como Suso, el paspi, ha experimentado nuevas etapas personales y profesionales en los últimos meses, especialmente después de que terminó su ciclo en Caracol Televisión, donde estuvo al frente de su programa durante 16 años.

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En medio de estos cambios, el humorista participó recientemente en una entrevista con Sin Filtro, de SEMANA, espacio en el que conversó sobre diferentes aspectos de su vida, los retos de su trayectoria artística y algunas situaciones que generan debate en la sociedad.

En la charla, el presentador decidió abrirse a comentar sobre la depresión y la ansiedad, dos temas que suelen ser silenciados y manejados de forma hermética en el presente. El famoso no dudó en ser claro sobre su forma de ver estas situaciones, basándose en lo que había experimentado.

Hoyos apuntó que estas sensaciones vivían con la persona, ya que hacían parte de las emociones básicas que habitaban al ser. En su explicación, indicó que muchas veces se presionaba para no referirse a las negativas, llevando a reprimir.

“Esa época es todavía. Eso vive con uno. La gente lo habla como si nada... tenemos cinco emociones básicas: alegría, miedo, rabia, tristeza y amor. Creemos que solo el amor y alegría nos pertenecen, y no dejan que el otro saque sus emociones cuando está triste”, comentó.

“Soy defensor de la tristeza como emoción, la tristeza es reflexiva, nos hace reflexionar de nuestra vida... cuando uno está contento no reflexiona. Viví esos cambios por muchas razones: dormir poco, trabajar mucho, químicamente las pastillas que usé para el acné dan depresión, y todo eso se sumó. Sufrí, y hay días en los que estoy deprimido o feliz como todo mundo. Es muy incómodo”, agregó.

No obstante, el humorista afirmó que hablar de estos temas ayudaba bastante, generando un aura de empatía en quienes atravesaban algo similar y se sentían solos.

“Hablar es una forma de tratarlo. Cuando yo hablo, muchas personas se pueden sentir identificadas... el tema de la empatía con el otro puede hacer que muchos se vean en espejo y les sirva en su vida para tratar cosas. Estar deprimido es una cosa muy compleja, tener ataques de ansiedad es horrible, pero lo cuento y estoy tranquilo”, mencionó en SEMANA.

Por último, ante las burlas o los ataques que llegó a recibir por tocar estos temas abiertamente, Dany Hoyos profundizó y dijo:

“Una persona que se burla o ataca a alguien que decidió contar un momento de vulnerabilidad, tiene más cosas que tramitar que la persona de la que se burla. Es sentir... es normal, la gente en general no lo dice porque una persona triste es muy difícil de tramitar. La tristeza incomoda al otro”.