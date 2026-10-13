“Bad Bunny como artista en los setenta no hubiera sido nadie”. Vea lo que pasó

Dany Hoyos, el humorista que alcanzó gran reconocimiento en Colombia gracias a su personaje de Suso, el paspi, atraviesa una etapa de transformación en su carrera tras cerrar su ciclo en Caracol Televisión, canal en el que estuvo durante 16 años al frente de su programa.

“Uno nunca deja de ser alcohólico”: Dany Hoyos comparte su verdad y lanza frase que hará pensar a muchos

Luego de este cambio profesional, el comediante ha participado en diferentes espacios para hablar sobre su trayectoria y las experiencias que han marcado su vida. Una de sus apariciones más recientes fue en Sin Filtro, de SEMANA, donde conversó sobre asuntos personales, los desafíos que ha enfrentado en el mundo del entretenimiento y algunas de sus opiniones frente a temas de interés social.

En una de las partes de la conversación, Hoyos se refirió a la falta de lectura y comprensión que había en las personas, llegando a ser más suaves y cómodos al momento de pensar. El artista comentó que la industria se movía distinto, midiendo todo de forma puntual.

“Estamos en un mundo, no del arte, sino del arte como expresión cultural que se volvió de nicho, el arte del espectáculo. Ahora lo que vale es el espectáculo, generar likes, generar movimiento o generar una imagen”, comentó.

Al referirse a un ejemplo, el presentador indicó que Bad Bunny era el ejemplo de lo que él quería plasmar, pues el puertorriqueño no conservaba la esencia de artistas de los años 90.

En sus afirmaciones, Dany puntualizó que el reguetonero tenía carencias al momento de proyectarse, pues no cantaba ni componía realmente.

“Un tipo como Bad Bunny, no soy una persona que odia a Bad Bunny, lo pongo como ejemplo para que la gente lo entienda, a mí me gustan cosas que ha hecho... pero un tipo como Bad Bunny, como artista en los setenta, no hubiera sido nadie. Tenías que cantar, tenías que componer y dependías de un show de ti... ahora depende de las luces, sonido y cuánto le meten al espectáculo”, dijo.

“El mejor ejemplo, culturalmente, es Luis Miguel. Es el acto de esperanza más maravilloso que tiene la música latina. Es él, un montón de gente atrás, y ya. Es el único tipo que ha hecho y agotado boletería sin estrenar una sola canción en emisoras en los últimos años”, agregó, elogiando al mexicano.