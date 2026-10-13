Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 13 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Este martes 13 de octubre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este martes, 13 de octubre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“No aceptes algo por orgullo. Habla con tu pareja antes de dar un paso importante y prepara ese viaje con tiempo. Si tu ex atraviesa dificultades, puedes tener consideración sin retomar la relación”.
- Tauro
“Responde las propuestas pendientes y aprende a decir que no. Una amistad podría empezar a coquetear contigo; aclaren si ambos quieren explorar algo más. Un viaje ayudará a conocerse. Si tienes pareja, procura los detalles que también exiges”.
TAURO – 13 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 13, 2026
Responde las propuestas pendientes y aprende a decir que no. Una amistad podría empezar a coquetear contigo; aclaren si ambos quieren explorar algo más. Un viaje ayudará a conocerse. Si tienes pareja, procura los detalles que también exiges y baja…
- Géminis
“No desperdicies tus días planeando venganzas. Si te reencuentras con tu ex, evita competir por quién quedó mejor. Personas nuevas podrían acercarse a opciones laborales y a un romance donde disfrutes conversar”.
- Cáncer
“Si tu ex vuelve sin cambios, no repitas la historia. Protege tus secretos y aclara los chismes sin repartirlos por todas partes. Baja el tono con quienes te quieren y deja que también opinen. Busca oportunidades ofreciendo lo que sabes hacer”.
CÁNCER – 13 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 13, 2026
Si tu ex vuelve sin cambios, no repitas la historia. Protege tus secretos y aclara los chismes sin repartirlos por todas partes. Baja el tono con quienes te quieren y deja que también opinen. Busca oportunidades ofreciendo lo que sabes hacer. Tener…
- Leo
“Una mentira puede cambiar una amistad: escucha la explicación y decide qué cercanía conservar. En el trabajo, aclara prioridades si aumentan los encargos. Un amor a distancia necesita esfuerzo de ambos”.
- Virgo
“Confirma ese ingreso antes de gastarlo y aparta algo para un propósito importante. No prometas conocimientos ni sentimientos que todavía no tienes. Una noticia de tu ex no sirve para medir tu avance”.
VIRGO – 13 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 13, 2026
Confirma ese ingreso antes de gastarlo y aparta algo para un propósito importante. No prometas conocimientos ni sentimientos que todavía no tienes. Una noticia de tu ex no sirve para medir tu avance. Atiende la decisión que has aplazado y deja de…
- Libra
“Habla con tu pareja sobre gastos y tiempo disponible. Si buscas una aventura, expresa tus intenciones sin prometer noviazgo. Coordina el apoyo familiar y distingue el dinero recibido del que aún esperas”.
- Escorpio
“Si piensas cambiar de casa o vehículo, revisa que mejore tu vida diaria. Habla con tu pareja sobre sus planes futuros. Un encuentro puede despertar ternura sin obligarte a prometer nada. Extrañar y seguir adelante pueden convivir”.
ESCORPIO – 13 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 13, 2026
Si piensas cambiar de casa o vehículo, revisa que mejore tu vida diaria. Habla con tu pareja sobre sus planes futuros. Un encuentro puede despertar ternura sin obligarte a prometer nada. Extrañar y seguir adelante pueden convivir. Saber de una…
- Sagitario
“Si te atraen dos personas, aclara qué deseas y respeta tus acuerdos. En el amor a distancia, compartan algo más que reportes del día. Conoce a alguien nuevo sin cobrarle errores de tu ex. Expresa tus molestias antes de acumular coraje y aléjate”.
- Capricornio
“No aceptes otra vez una condición que ya te perjudicó. Un nuevo amor puede hablar de compromiso: descubre qué significa para ambos. No insistas para conseguir atención ni entregues información privada por presión”.
CAPRICORNIO – 13 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 13, 2026
No aceptes otra vez una condición que ya te perjudicó. Un nuevo amor puede hablar de compromiso: descubre qué significa para ambos. No insistas para conseguir atención ni entregues información privada por presión. Si el día pesa, reduce la…
- Acuario
“Observa quién te busca también cuando no necesita favores. Organiza tu salida para disfrutar ese evento sin prisas. En pareja, aclara el tono de un mensaje antes de discutir. Da seguimiento a la noticia pendiente y comparte tus proyectos con quien lo vale”.
- Piscis
“Escucha tu familia sin entregarles tus decisiones. No dejes libre tu agenda por promesas que nunca se concretan ni hagas todo el esfuerzo de una relación. Si te humillan, puedes retirarte aunque antes lo toleraras”.
PISCIS – 13 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 13, 2026
Escucha a tu familia sin entregarles tus decisiones. No dejes libre tu agenda por promesas que nunca se concretan ni hagas todo el esfuerzo de una relación. Si te humillan, puedes retirarte aunque antes lo toleraras. Compara tus opciones con calma,…