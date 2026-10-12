La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter Jr. en ‘Breaking Bad’, conmocionó a los seguidores de la serie.

RJ Mitte, el actor que interpretó a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años, según confirmaron sus representantes a medios internacionales.

El fallecimiento fue reportado este lunes 12 de octubre de 2026 y, hasta el momento de las primeras publicaciones, no se había informado la causa de su muerte.

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank Mitte III, alcanzó reconocimiento internacional por su participación en Breaking Bad, producción de AMC que se emitió entre 2008 y 2013.

La jueza de paz del condado de Cameron, Texas, Cyndi Hinojosa, declaró muerto al actor alrededor de la 1:30 p. m. del lunes en Brownsville.

La funcionaria señaló que no podía precisar la causa del fallecimiento y que se realizaría una autopsia.

En el comunicado difundido por sus representantes, Mitte fue descrito como actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

El mensaje también destacó su trabajo para promover una mayor inclusión y cuestionar los estereotipos asociados con esta población.

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RJ Mitte y su papel en ‘Breaking Bad’

El actor interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo adolescente de Walter White, personaje protagonizado por Bryan Cranston. En la historia, el joven intenta comprender los cambios de su padre, un profesor de química que lleva una doble vida vinculada con la producción y el tráfico de metanfetamina.

Mitte participó durante las cinco temporadas de la serie, que terminó en 2013.

La producción recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Emmy, y su elenco obtuvo el galardón del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) al mejor reparto de una serie dramática en 2014.

Uno de los aspectos destacados de su interpretación fue que el actor también vivía con parálisis cerebral, condición que le fue diagnosticada cuando tenía tres años.

Su experiencia personal le permitió aportar elementos propios a un personaje que también tenía esta condición.

En una entrevista con AP en 2014, Mitte explicó que las experiencias relacionadas con las terapias, las dificultades familiares y los costos de la atención médica habían influido en su forma de abordar el papel.

Su trabajó por los derechos de las personas con discapacidad

Además de su actividad artística, Mitte participó en iniciativas para ampliar la representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, organizaciones vinculadas con la atención y el apoyo a personas con discapacidad.

También presidió The Mitte Foundation, dedicada a iniciativas filantrópicas y comunitarias relacionadas con esta población.

En 2014 recibió el premio Howard Russell de SAG-AFTRA, un reconocimiento asociado con la representación de los intérpretes con discapacidad.

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Ese mismo año, el elenco de Breaking Bad obtuvo el premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de una serie dramática por su temporada final.

Su trabajo como activista acompañó una carrera en la que abordó, tanto en la pantalla como en iniciativas públicas, asuntos relacionados con la discapacidad y la inclusión.