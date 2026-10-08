Nana Calistar da sus predicciones para hoy 8 de octubre: hay advertencias para algunos signos

El horóscopo de Nana Calistar trae sus nuevas predicciones para este 24 de septiembre, una jornada en la que los doce signos del zodiaco podrían enfrentar diferentes situaciones relacionadas con el amor, el trabajo, el dinero y la vida personal.
Sus recomendaciones plantean algunos aspectos a los que conviene prestar atención durante el día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con una lectura diferente para esta fecha.
Horóscopo para este jueves, 8 de octubre de 2026
- Aries
“No rescates hasta el calcetín perdido: deja que tus hijos asuman lo que les toca. Aclara si una amistad usa tu nombre para un chisme. Una petición de negocio podría abrirte otra posibilidad, y un encuentro sabroso no necesita narrador”.
- Tauro
“Podría llegar un jale menor, pero no renuncies por un ‘casi seguro’. Confirma sueldo y condiciones. Alguien nuevo podría alborotarte los calzones; disfruta el gusto y deja de trabajar como secretario de las preocupaciones ajenas”.
TAURO – 08 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 8, 2026
Podría llegar un jale mejor, pero no renuncies por un “casi seguro”. Confirma sueldo y condiciones. Alguien nuevo podría alborotarte los calzones; disfruta el gusto y deja de trabajar como secretario de las preocupaciones ajenas …ver…
- Géminis
“Antes de publicar esa captura por venganza, piensa a quién más expondrías. Una amistad podría disculparse y otra conexión llegar por redes. Puedes traer la imaginación desvestida sin comprometerte a nada que ya no quieras”.
- Cáncer
“Ya invitaste: no mandes recordatorios como cobrador del agua. Una respuesta tibia no define tu atractivo. Reconoce tus recursos, conserva tus raíces y retoma ese deseo pendiente; empezar distinto no borra lo que ya aprendiste”.
CÁNCER – 08 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 8, 2026
Ya invitaste: no mandes recordatorios como cobrador del agua. Una respuesta tibia no define tu atractivo. Reconoce tus recursos, conserva tus raíces y retoma ese deseo pendiente; empezar distinto no borra lo que ya aprendiste …VER…
- Leo
“Te podrían inventar romance con dos minutos de plática: confirma el chisme antes de encabronarte. Hay movimiento en trabajo o domicilio. En el amor, que sepa dónde ponerte las manos no aclara qué lugar quieren darte en su vida”.
- Virgo
“No desayunes el mal humor ajeno. Una noticia podría cambiar tus planes y una cancelación abrir otra invitación. Alguien de lejos podría acercarse con ganas de compromiso: recibe el cariño sin entregarle tus decisiones”.
VIRGO – 08 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 8, 2026
No desayunes el mal humor ajeno. Una noticia podría cambiar tus planes y una cancelación abrir otra invitación. Alguien de lejos podría acercarse con ganas de compromiso: recibe el cariño sin entregarle tus decisiones …VER…
- Libra
“No dejes que una mala cara te arruine lo que va bien. Una oportunidad detenida podría moverse y una amistad presentarte a alguien interesante. Báñate de entusiasmo, pero bájale a los celos: tu pareja no viene pasando aduana”.
- Escorpio
“Si descubres una mentira, observa si la reconocen o te reclaman por descubrirla. Escucha antes de juzgar y cambia lo que te desgasta. Un ex podría volver cuando el antojo ya cerró cocina; no necesitas probar otra vez”.
ESCORPIÓN – 08 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 8, 2026
Si descubres una mentira, observa si la reconocen o te reclaman por descubrirla. Escucha antes de juzgar y cambia lo que te desgasta. Un ex podría volver cuando el antojo ya cerró cocina; no necesitas probar otra vez … VER…
- Sagitario
“No entregues tu capítulo más doloroso a quien apenas saludaste. Busca consejo para una decisión y revisa los gastos pequeños. Podría haber un encuentro con ex o amistad: el recuerdo prende, pero no firma acuerdos”.
- Capricornio
“No sigas haciendo el papel que tus amistades te asignaron. Comparte tus planes con quien los respete y acepta una negativa amorosa sin volverla reto. Si el pasado toca bonito, recuerda: la cortesía no obliga a abrirle la puerta”.
CAPRICORNIO – 08 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 8, 2026
No sigas haciendo el papel que tus amistades te asignaron. Comparte tus planes con quien los respete y acepta una negativa amorosa sin volverla reto. Si el pasado toca bonito, recuerda: la cortesía no obliga a abrirle …VER…
- Acuario
“Conócete antes de adoptar hasta los gustos del pioresnada. Si algo falla en el trabajo, avisa y plantea opciones. Una amistad podría confiarte un secreto: cuida también tus gestos. Un contratiempo no borra tu capacidad”.
- Piscis
“Un mensaje podría dolerte: aclara antes de responder con veneno. Dedica tiempo real a tu pareja y distingue rutina de falta de ganas. Podría regresar dinero pendiente. Tu presente no necesita permiso de alguien del pasado”.
PISCIS – 08 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 8, 2026
Un mensaje podría dolerte: aclara antes de responder con veneno. Dedica tiempo real a tu pareja y distingue rutina de falta de ganas. Podría regresar dinero pendiente. Tu presente no necesita permiso de alguien del pasado …VER…