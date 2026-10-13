Gente

Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para ganarse la lotería este martes, 13 de octubre

El astrólogo dejó una huella que sigue impacto a sus fieles seguidores.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

13 de octubre de 2026 a las 6:19 a. m.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

No obstante, es importante tener presente que los resultados son aleatorios y que ninguna predicción asegura ganar un premio.

Mhoni Vidente, astróloga y vidente.
Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Una de las figuras que continúa vigente en este ámbito es Walter Mercado, el reconocido astrólogo puertorriqueño que murió en 2019 y cuyo legado permanece a través de las publicaciones que mantienen vivas sus interpretaciones astrológicas.

Betty B. Mercado, sobrina del recordado astrólogo, compartió las predicciones para los 12 signos del zodiaco correspondientes a este martes 13 de octubre. Sus pronósticos ofrecen recomendaciones relacionadas con distintos aspectos de la vida cotidiana, además de una serie de números de la suerte asociados a cada signo, según la tradición astrológica.

Aries

Una relación podría volverse más seria y le permitirá reconocer quiénes están a su lado sinceramente. También buscará estabilidad personal y financiera.

Números de suerte: 1, 10, 5.

Tauro

Su capacidad para resolver problemas ayudará a superar un conflicto familiar. Procure equilibrar sus responsabilidades laborales con el tiempo que dedica a sus seres queridos.

Números de suerte: 10, 7, 16.

Géminis

La lectura, los viajes y el intercambio de conocimientos favorecerán su crecimiento y reconocimiento. Mantenga una actitud positiva y tenga paciencia con su salud.

Números de suerte: 9, 40, 36.

Cáncer

La pasión y el romanticismo estarán presentes, pero deberá controlar sus impulsos para evitar decisiones de las que pueda arrepentirse.

Números de suerte: 47, 4, 23.

Leo

Una confesión inesperada podría sorprenderle. Mantenga la calma y utilice su capacidad de análisis para ayudar a resolver los problemas de quienes le rodean.

Números de suerte: 23, 22, 9.

Virgo

No permita que la envidia ajena lo distraiga de sus objetivos. Sea prudente con quienes ofrecen ayuda y amplíe su círculo social antes de asumir compromisos.

Números de suerte: 26, 30, 8.

Libra

Algunas situaciones desconcertantes le llevarán a actuar con cautela. Busque orientación espiritual y conserve la tranquilidad frente a las energías negativas.

Números de suerte: 18, 11, 7.

Escorpio

Crecerá su interés por los fenómenos psíquicos y espirituales. Una persona cercana podría ayudarle a profundizar en estos temas, mientras su intuición estará especialmente activa.

Números de suerte: 12, 10, 31.

Sagitario

Evite actuar por capricho o dedicar esfuerzos a personas que no los valoran. Priorice la razón sobre las emociones y mantenga los pies en la tierra.

Números de suerte: 39, 29, 6.

Capricornio

La comunicación y la creatividad estarán favorecidas. Comparta sus planes con sus amistades y permítase explorar nuevas ideas y expresar sus sentimientos.

Números de suerte: 4, 33, 27.

Acuario

Su personalidad le ayudará a establecer nuevas amistades y aprovechar oportunidades. En el amor también podrían presentarse cambios positivos, especialmente si tiene pareja.

Números de suerte: 35, 18, 46.

Piscis

Sea prudente en el amor y evite relacionarse con personas conflictivas. Proteja sus sentimientos, valore su bienestar emocional y confíe en su intuición.

Números de suerte: 15, 18, 3.