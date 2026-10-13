Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para ganarse la lotería este martes, 13 de octubre

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

No obstante, es importante tener presente que los resultados son aleatorios y que ninguna predicción asegura ganar un premio.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Una de las figuras que continúa vigente en este ámbito es Walter Mercado, el reconocido astrólogo puertorriqueño que murió en 2019 y cuyo legado permanece a través de las publicaciones que mantienen vivas sus interpretaciones astrológicas.

Betty B. Mercado, sobrina del recordado astrólogo, compartió las predicciones para los 12 signos del zodiaco correspondientes a este martes 13 de octubre. Sus pronósticos ofrecen recomendaciones relacionadas con distintos aspectos de la vida cotidiana, además de una serie de números de la suerte asociados a cada signo, según la tradición astrológica.

Aries

Una relación podría volverse más seria y le permitirá reconocer quiénes están a su lado sinceramente. También buscará estabilidad personal y financiera.

Números de suerte: 1, 10, 5.

Tauro

Su capacidad para resolver problemas ayudará a superar un conflicto familiar. Procure equilibrar sus responsabilidades laborales con el tiempo que dedica a sus seres queridos.

Números de suerte: 10, 7, 16.

Géminis

La lectura, los viajes y el intercambio de conocimientos favorecerán su crecimiento y reconocimiento. Mantenga una actitud positiva y tenga paciencia con su salud.

Números de suerte: 9, 40, 36.

Cáncer

La pasión y el romanticismo estarán presentes, pero deberá controlar sus impulsos para evitar decisiones de las que pueda arrepentirse.

Números de suerte: 47, 4, 23.

Leo

Una confesión inesperada podría sorprenderle. Mantenga la calma y utilice su capacidad de análisis para ayudar a resolver los problemas de quienes le rodean.

Números de suerte: 23, 22, 9.

Virgo

No permita que la envidia ajena lo distraiga de sus objetivos. Sea prudente con quienes ofrecen ayuda y amplíe su círculo social antes de asumir compromisos.

Números de suerte: 26, 30, 8.

Libra

Algunas situaciones desconcertantes le llevarán a actuar con cautela. Busque orientación espiritual y conserve la tranquilidad frente a las energías negativas.

Números de suerte: 18, 11, 7.

Escorpio

Crecerá su interés por los fenómenos psíquicos y espirituales. Una persona cercana podría ayudarle a profundizar en estos temas, mientras su intuición estará especialmente activa.

Números de suerte: 12, 10, 31.

Sagitario

Evite actuar por capricho o dedicar esfuerzos a personas que no los valoran. Priorice la razón sobre las emociones y mantenga los pies en la tierra.

Números de suerte: 39, 29, 6.

Capricornio

La comunicación y la creatividad estarán favorecidas. Comparta sus planes con sus amistades y permítase explorar nuevas ideas y expresar sus sentimientos.

Números de suerte: 4, 33, 27.

Acuario

Su personalidad le ayudará a establecer nuevas amistades y aprovechar oportunidades. En el amor también podrían presentarse cambios positivos, especialmente si tiene pareja.

Números de suerte: 35, 18, 46.

Piscis

Sea prudente en el amor y evite relacionarse con personas conflictivas. Proteja sus sentimientos, valore su bienestar emocional y confíe en su intuición.

Números de suerte: 15, 18, 3.