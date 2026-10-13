Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para ganarse la lotería este martes, 13 de octubre

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.
No obstante, es importante tener presente que los resultados son aleatorios y que ninguna predicción asegura ganar un premio.
Una de las figuras que continúa vigente en este ámbito es Walter Mercado, el reconocido astrólogo puertorriqueño que murió en 2019 y cuyo legado permanece a través de las publicaciones que mantienen vivas sus interpretaciones astrológicas.
Betty B. Mercado, sobrina del recordado astrólogo, compartió las predicciones para los 12 signos del zodiaco correspondientes a este martes 13 de octubre. Sus pronósticos ofrecen recomendaciones relacionadas con distintos aspectos de la vida cotidiana, además de una serie de números de la suerte asociados a cada signo, según la tradición astrológica.
Aries
Una relación podría volverse más seria y le permitirá reconocer quiénes están a su lado sinceramente. También buscará estabilidad personal y financiera.
Números de suerte: 1, 10, 5.
Tauro
Su capacidad para resolver problemas ayudará a superar un conflicto familiar. Procure equilibrar sus responsabilidades laborales con el tiempo que dedica a sus seres queridos.
Números de suerte: 10, 7, 16.
Géminis
La lectura, los viajes y el intercambio de conocimientos favorecerán su crecimiento y reconocimiento. Mantenga una actitud positiva y tenga paciencia con su salud.
Números de suerte: 9, 40, 36.
Cáncer
La pasión y el romanticismo estarán presentes, pero deberá controlar sus impulsos para evitar decisiones de las que pueda arrepentirse.
Números de suerte: 47, 4, 23.
Leo
Una confesión inesperada podría sorprenderle. Mantenga la calma y utilice su capacidad de análisis para ayudar a resolver los problemas de quienes le rodean.
Números de suerte: 23, 22, 9.
Virgo
No permita que la envidia ajena lo distraiga de sus objetivos. Sea prudente con quienes ofrecen ayuda y amplíe su círculo social antes de asumir compromisos.
Números de suerte: 26, 30, 8.
Libra
Algunas situaciones desconcertantes le llevarán a actuar con cautela. Busque orientación espiritual y conserve la tranquilidad frente a las energías negativas.
Números de suerte: 18, 11, 7.
Escorpio
Crecerá su interés por los fenómenos psíquicos y espirituales. Una persona cercana podría ayudarle a profundizar en estos temas, mientras su intuición estará especialmente activa.
Números de suerte: 12, 10, 31.
Sagitario
Evite actuar por capricho o dedicar esfuerzos a personas que no los valoran. Priorice la razón sobre las emociones y mantenga los pies en la tierra.
Números de suerte: 39, 29, 6.
Capricornio
La comunicación y la creatividad estarán favorecidas. Comparta sus planes con sus amistades y permítase explorar nuevas ideas y expresar sus sentimientos.
Números de suerte: 4, 33, 27.
Acuario
Su personalidad le ayudará a establecer nuevas amistades y aprovechar oportunidades. En el amor también podrían presentarse cambios positivos, especialmente si tiene pareja.
Números de suerte: 35, 18, 46.
Piscis
Sea prudente en el amor y evite relacionarse con personas conflictivas. Proteja sus sentimientos, valore su bienestar emocional y confíe en su intuición.
Números de suerte: 15, 18, 3.