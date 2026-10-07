Cuidado, Piscis, Sagitario y Aries: la clara advertencia del horóscopo de Walter Mercado para este 8 de octubre

A través de Las Estrellas de Walter Mercado, se dieron a conocer las predicciones astrológicas correspondientes a este jueves 8 de octubre, acompañadas de los números de la suerte para cada uno de los doce signos zodiacales.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Para los signos regidos por el elemento fuego, la jornada del jueves plantea llamados a la introspección, el control del entorno afectivo y la corrección de errores pasados.

Aries (20 de marzo - 18 de abril): La predicción señala la necesidad de organizar la vida personal y dedicar tiempo al autocuidado antes de buscar la satisfacción externa. Se recomienda cautela en las decisiones de pareja y no tomar determinaciones precipitadas en el ámbito sentimental. Números de suerte: 43, 8, 19.

La predicción señala la necesidad de organizar la vida personal y dedicar tiempo al autocuidado antes de buscar la satisfacción externa. Se recomienda cautela en las decisiones de pareja y no tomar determinaciones precipitadas en el ámbito sentimental. 43, 8, 19. Leo (22 de julio - 21 de agosto): El enfoque estará en la búsqueda de paz y sanación en los vínculos afectivos. Se aconseja no insistir en situaciones desfavorables y mantener la serenidad ante la eventual revelación de información oculta. Números de suerte: 10, 50, 41.

El enfoque estará en la búsqueda de paz y sanación en los vínculos afectivos. Se aconseja no insistir en situaciones desfavorables y mantener la serenidad ante la eventual revelación de información oculta. 10, 50, 41. Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): El mensaje hace énfasis en la gratitud y la capacidad de aceptar correcciones a tiempo para evitar conflictos en las relaciones interpersonales. Se sugiere defender los puntos de vista con justicia y sin arrogancia. Números de suerte: 16, 4, 20.

Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Signo del horóscopo Tauro en los doce zodíacos con estrellas y galaxias. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las proyecciones para los signos de tierra están marcadas por la liberación de cargas pasadas, la autodeterminación en proyectos personales y el desarrollo del potencial individual.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): Se pronostica el cierre de ciclos o relaciones sentimentales complejas, dando paso a una etapa de alivio emocional. La recomendación astral sugiere aperturas a cambios de ambiente o viajes. Números de suerte: 18, 11, 27.

Se pronostica el cierre de ciclos o relaciones sentimentales complejas, dando paso a una etapa de alivio emocional. La recomendación astral sugiere aperturas a cambios de ambiente o viajes. 18, 11, 27. Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Se insta a mantener la independencia ante las opiniones de terceros y a perseverar en proyectos en curso. La lectura anticipa noticias positivas en el plano moral y financiero. Números de suerte: 9, 47, 34.

Se insta a mantener la independencia ante las opiniones de terceros y a perseverar en proyectos en curso. La lectura anticipa noticias positivas en el plano moral y financiero. 9, 47, 34. Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): La recomendación central invita a evitar la procrastinación y enfocar la energía en la superación personal y la confianza en las propias capacidades. Números de suerte: 42, 19, 6.

Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Para el elemento aire, las predicciones enfatizan el valor de la comunicación familiar, la fortaleza mental ante las adversidades y la adaptación frente a imprevistos.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): El llamado es a compartir experiencias con los seres queridos y fortalecer el diálogo familiar en lugar de asumir las dificultades de manera aislada. Números de suerte: 27, 8, 11.

El llamado es a compartir experiencias con los seres queridos y fortalecer el diálogo familiar en lugar de asumir las dificultades de manera aislada. 27, 8, 11. Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): Se destaca la necesidad de mantener la firmeza emocional y la perseverancia frente a posibles oposiciones o malentendidos generados en el entorno. Números de suerte: 11, 30, 13.

Se destaca la necesidad de mantener la firmeza emocional y la perseverancia frente a posibles oposiciones o malentendidos generados en el entorno. 11, 30, 13. Acuario (19 de enero - 17 de febrero): Se proyectan cambios de planes inesperados que requerirán fortaleza y una actitud positiva para transformar los obstáculos en experiencias de aprendizaje. Números de suerte: 31, 50, 3.

Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Escorpio Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, los signos de agua reciben orientaciones centradas en la paciencia dentro del hogar, la intuición en los negocios y el manejo adecuado de las discusiones en el área laboral.