Suso expuso verdad de por qué salió de Caracol Televisión y reveló detalles: “Le dije que nos diéramos un tiempo”

The Suso’s Show se consolidó como uno de los espacios de humor y entretenimiento con mayor audiencia en la televisión colombiana. Con un formato cercano y espontáneo, Dany Hoyos conversó con reconocidas figuras del país y protagonizó escenas que conectaron emocionalmente con el público.

La emisión final del programa salió al aire el domingo 1 de marzo en horas de la tarde. A manera de cierre, se presentó un especial que repasó algunos de los momentos más recordados de la producción a lo largo de su trayectoria dentro del canal.

Sin embargo, Suso fue claro en un espacio que tuvo en pantalla y respondió a las especulaciones que había acerca de esta decisión. El presentador no dudó en aclarar la información y dar a conocer que fue él quien quiso poner en pausa.

The Suso’s Show se despidió de la televisión: así fue el último capítulo del programa de humor

Antes de despedirse, el famoso indicó que no era un adiós y que todo venía de su iniciativa, pues Caracol se puso bajoneado al ver que tenía gran acogida el formato. De hecho, comentó que se trataba de un tiempo, por lo que le quedaba agradecer.

“Este es un mensaje para ‘La Red’: No es un adiós, es un hasta luego. Quiero aclarar acá que la decisión es mía, yo hablé con Caracol y le dije que nos diéramos un tiempo, que no eran ellos que era yo. (...)”, afirmó

“En Caracol se pusieron muy tristes porque el rating de este programa es alto; ellos me dijeron que si quería hacer algo más. (...) Caracol es el mejor canal del mundo; le quiero agradecer a todo mi equipo y a toda la producción. (...) Gracias a todos por seguir creyendo en mí”, dijo.

Estas palabras sirvieron para esclarecer las razones de esta decisión, teniendo en cuenta el cariño y buen rating que tenía el formato de entretenimiento. Estas declaraciones derrumbaron cualquier especulación de problema o inconveniente, permitiendo apreciar el agradecimiento que sentía.