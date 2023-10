La particular invitación que Suso le hizo a Shakira para que asistiera a una entrevista

The Suso’s Show es uno de los programas de entrevistas más populares de Colombia, pues combina el divertido personaje interpretado por Dany Hoyos y la presencia de las celebridades más importantes de la farándula criolla. En medio de una entrevista con la presentadora española Eva Rey, para su canal de YouTube, Desnúdate con Eva , el comediante reveló que hay algunos famosos con los que no ha tenido entrevista y espera poder realizarla algún día.

Frente a esta duda, el comediante respondió: “Ya han pasado todos, no me falta sino Shakira y el Papa (...) Hemos intentado, pero la agenda es compleja, sin embargo, sé que en algún momento llegará. Así fue con Carlos Vives y con Juanes, pero ya han estado dos veces en el programa”.

Al revelar que son muy pocos los famosos colombianos que no han pasado por su programa, el comediante Dany Hoyos, decidió enviar una inesperada invitación por medio del podcast de Eva Rey. “Shaki, si tú nos ves, donde quiera que estés, te esperamos en The Suso’s Show cuando tú quieras, con Milan, con los niños, como quieras”.

La exigencia de Amparo Grisales a Suso

Adicionalmente, confesó que se sintió muy nervioso antes de que la famosa actriz de 67 años, Amparo Grisales, quien actualmente es jurado de Yo me llamo , llegara al set; situación que no es muy común en su show , pues lleva varios años desempeñándose en el medio y conociendo a las celebridades más importantes de la industria.

| Foto: YouTube Yo Me Llamo

La también actriz es reconocida por su frase "me ericé". | Foto: YouTube Yo Me Llamo

En medio de la entrevista, Eva le preguntó al reconocido comediante si tenía algún tipo de precaución a la hora de realizarle preguntas a sus invitados, en especial, si tienen relación amistosa. Dany dejó con la boca abierta a muchos de sus seguidores al afirmar que Amparo Grisales le pidió específicamente que no tocaran ciertos temas.

“Yo quería entrevistarla, pero me ha bloqueado”, dijo la presentadora Eva Rey, causando risa a Suso, quien le afirmó: ”En cualquier momento te desbloquea porque ella es linda, ella es un hit. Ella es auténtica, Amparo dice lo que piensa, así esté equivocada o no, estemos de acuerdo o no, ella siempre nos dice su verdad, pero dice lo que piensa”.