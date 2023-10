Amparo Grisales causó furor al presumir su sensual silueta en vestido de baño

Amparo Grisales se convirtió en una de las celebridades más famosas y comentadas de la farándula nacional, debido a su extensa trayectoria en los medios internacionales. Su talento, belleza y carácter la ubicaron como una ‘Diva’ colombiana, brillando con su profesionalismo y entrega al arte.

Pese a que la manizaleña fue criticada en varias ocasiones por sus actitudes y opiniones, logró cautivar a millones de personas, quienes están al pendiente, día a día, de sus ocurrencias en las plataformas digitales y los programas en los que participa. Muchos apoyan sus pensamientos, mientras que otros solamente la señalan y atacan.

Sin embargo, más allá de todas las polémicas que protagonizó Amparo Grisales, la atención de los curiosos se posó sobre un reciente contenido que fue revivido en redes sociales, mostrando una faceta sensual y atractiva de la jurado de Yo me llamo. El encargado de esto fue un usuario, quien quiso exaltar la belleza de la artista, quien se conserva muy bien por el estilo de vida que lleva.

La sensual foto de Amparo Grisales en vestido de baño

De acuerdo con lo que se pudo detallar en X, antes conocido como Twitter, una persona compartió un post en el que desempolvaba una foto que le tomaron a la ‘Diva’ colombiana en 2021. Esta postal fue realizada por un famoso fotógrafo, quien se encargó de plasmar la versión más tropical y playera de la famosa actriz, Amparo Grisales.

Según se pudo apreciar, se trató de una imagen en la que la caldense posó con un vestido de baño negro, de top con mangas largas y una pequeña tanga del mismo tono. Lució su cabellera con ondas y tuvo como fondo el mar, descrestando a más de uno de sus fans.

Esta imagen permitió apreciar la silueta de la celebridad, la cual está bastante definida y marcada desde hace muchos años. Este sería el reflejo de rutinas de ejercicio, de meditación y de buena alimentación, conservando la figura a sus 67 años.

“Fotos noviembre 2021 @delvecchio21″, escribió la artista citando este post, donde ubicó emojis de corazones y besos.

Sin embargo, es importante recordar que este resultado físico en Amparo Grisales se debe a un secreto de juventud, el cual estaba ligado directamente con sus hábitos del día a día y el cuidado que le daba a las energías que la rodeaban.

“Tienes que cuidar tu cuerpo, tu cuerpo es tu templo y es donde habita tu ser espiritual, por eso debes mantenerlo bien alimentado y ejercitado y no llegar a viejo con malestares y poder valer por sí mismo”, indicó en diálogo con un medio nacional.

“Tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, agregó en aquel contenido.