“¿Acaso soy lesbiana?”: Amparo Grisales le respondió duro a Pipe Bueno por comentario en ‘Yo me llamo’

Yo me llamo siempre está dando de qué hablar con cada nuevo capítulo. Algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que es lo más visto en la pantalla chica colombiana, de acuerdo a las cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media.

Imitador de Bad Bunny en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo'- capítulo 10 de octubre de 2023 - Caracol Televisión

Amparo Grisales le habló duro a Pipe Bueno por chiste en Yo me llamo

“Cuando estamos César, Pipe y yo es mi versión favorita. Y no fue que hiciera una exigencia, fue más bien una amorosa sugerencia por todo lo que él aporta. Les dije: ‘Me lo vuelven a sentar aquí'. Porque además es un ser humano muy lindo, amoroso y podemos interactuar. De repente, a mi lado se ha sentado gente que no tiene el ego domesticado”.

Amparo Grisales ha sido jurado de 'Yo me llamo' durante la mayoría de las temporadas. | Foto: Fotograma, 49:12, Capítulo 51: Seis participantes quedan en riesgo debido a sus errores | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Y lo bonito de la labor que hacemos los jurados es que, en medio de las discusiones y los puntos de vista de cada uno, hay humor y debe haber conexión. Y eso no ha fluido igual cuando no está Pipe. Con otros no me ha fluido esa misma empatía y no he tenido buena química”.