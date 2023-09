“Tremendo agarrón”: Amparo Grisales y Pipe Bueno protagonizaron acalorado momento en ‘Yo me llamo’

“Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”, aseguró.

“Cuando estamos César, Pipe y yo es mi versión favorita. Y no fue que hiciera una exigencia, fue más bien una amorosa sugerencia por todo lo que él aporta. Les dije: ‘Me lo vuelven a sentar aquí'. Porque además es un ser humano muy lindo, amoroso y podemos interactuar. De repente, a mi lado se ha sentado gente que no tiene el ego domesticado. Y lo bonito de la labor que hacemos los jurados es que, en medio de las discusiones y los puntos de vista de cada uno, hay humor y debe haber conexión. Y eso no ha fluido igual cuando no está Pipe. Con otros no me ha fluido esa misma empatía y no he tenido buena química”.