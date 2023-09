Este es el primer participante de ‘Yo me llamo’ en recibir una jugosa recompensa, ¿cuántos millones se llevó?

¿Quiénes son los nuevos integrantes?

Para la tercera etapa de Yo me llamo , los jurados, imitadores y televidentes recibieron a Moisés Angulo, cantante barranquillero, quien ocupará el cargo de director de la escuela de talentos, y tendrá como tarea, no solo estar pendiente de sus procesos musicales e interpretativos, sino también de su comportamiento y desempeño disciplinario, pues podrá rajarlos y anotarlos en ‘el observador’.

¿Quién recibió el primer premio económico?

¿Cuánto dinero recibió?

El imitador de Santa Rosa se llevó la jugosa suma de 20 millones de pesos colombianos, siendo este el primer premio económico entregado por Yo me llamo en la temporada del año 2023, quien no dudo en mostrar su gran emoción ante la noticia.

“Yo sabía que no me iba a fallar, esto simplemente es un compromiso más para seguir avanzando, si me lo permiten, yo me llamo Gilberto Santa Rosa”, mencionó el imitador mientras recibía un fuerte aplauso por parte de los jurados y del público asistente al teatro.