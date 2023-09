Participante de ‘Yo me llamo’ terminó regañado por Amparo Grisales, todo por no entender un gesto

Yo me llamo siempre está dando de qué hablar por sus diferentes momentos, y por supuesto, Amparo Grisales suele ser protagonista de los instantes más impresionantes y polémicos.

Precisamente, uno de esos momentos ocurrió recientemente, cuando la jurado estaba calificando al imitador de Daddy Yankee.

Durante una de sus clases en la escuela de Yo me llamo, al imitador le recomendaron interpretar Pose, ya que en dicha canción el artista original hace muchos gestos, propios de su personalidad como artista.

Daddy Yankee salió al escenario con la intención de hacerlo, pero lo cierto es que no lo logró y minutos después aparecieron las críticas de los jurados.

Los comentarios fueron duros, pues todos estuvieron de acuerdo en que no siguió las recomendaciones de los profesores de la escuela, y finalmente, su presentación quedó plana.

Daddy Yankee volvió a presentarse en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo', temporada 9, capítulo 25 / Symphony es la nueva integrante de la familia / Caracol Play

“Ellos están aplaudiendo (el público), porque una imagen. Pero yo no vi nada de lo que te pidió Gina en la clase. Se ve improvisado, no hay un trabajo de coreografía, no hay poses, que es casualmente lo que dice la canción. Y otra cosa: la manía de tapar el micrófono, y con un guante. Cada vez que cantas con la mano del guante, se escucha tapado. Cuando cantas con la otra, cambia el sonido. Tienes que cuidar que tu voz suene a Daddy Yankee”, comenzó diciendo César Escola.

Segundos después, Amparo comentó que: “a mí me encantó. Nunca perdiste tu color de voz. Después de todo lo lindo... me parece que si la canción dice ‘pose’, por eso yo te estaba aquí soplando, pero no me mirabas. Uno también tiene que fijarse en el público. No me viste porque yo te decía: ‘pose, pose, pose’”.

Daddy Yankee salió regañado por los jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo', temporada 9, capítulo 25 / Symphony es la nueva integrante de la familia / Caracol Play

El imitador aseguró que se sentía un poco confundido pues pensó que Amparo estaba gozándose el show y no que le estaba mandando señales para mejorar su imitación.

“Pensé que estaba disfrutando, entonces lo que hice fue cantar más duro”, dijo, mientras que Grisales agregó que: “Bueno, era para que sintieras también la pose. Cuidado con los detalles”.

Hace algunos días, en conversación con Semana, Amparo se refirió a la nueva temporada de Yo me llamo.

Jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión

“Estoy muy contenta de ver que Yo me llamo ha llegado a trascender las fronteras y cada vez llegan más preparados los participantes. Todos los imitadores de Latinoamérica quieren pasar por el programa. Buscan cumplir su sueño y hacer parte de nuestra escuela, que es tan exigente. Me siento muy honrada de formar parte del programa desde que nació y creo que he tenido mucho que ver en esa exigencia. Y la gente a veces me criticaba por eso, pero creo que ahora se valora en la tarea de sacar dobles perfectos”.

Además, la actriz se sinceró respecto al regreso de Pipe Bueno al formato:

Amparo se ha mostrado emocionada por el regreso de Pipe Bueno al programa. | Foto: Fotograma, 9:53, Capítulo 23: Nueve imitadores se suman a la Escuela de Yo Me Llamo | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

“Cuando estamos César, Pipe y yo es mi versión favorita. Y no fue que hiciera una exigencia, fue más bien una amorosa sugerencia por todo lo que él aporta. Les dije: ‘Me lo vuelven a sentar aquí'. Porque además es un ser humano muy lindo, amoroso y podemos interactuar. De repente, a mi lado se ha sentado gente que no tiene el ego domesticado. Y lo bonito de la labor que hacemos los jurados es que, en medio de las discusiones y los puntos de vista de cada uno, hay humor y debe haber conexión. Y eso no ha fluido igual cuando no está Pipe. Con otros no me ha fluido esa misma empatía y no he tenido buena química”.