Pipe Bueno se salió de casillas y molestó a Amparo Grisales; la actriz sacó las uñas por incómoda situación

De hecho, recientemente, Yo me llamo fue blanco de reacciones en redes sociales por un inesperado momento que quedó captado por las cámaras, precisamente después de la presentación de un imitador. Todas las miradas se giraron a Pipe Bueno y Amparo Grisales, quienes no estuvieron muy cómodos con un cruce de comentarios que hicieron.

Amparo Grisales y Pipe tuvieron fuerte roce en pleno programa de ‘Yo me llamo’. | Foto: Fotograma, 26:42, CAPÍTULO 39: Noche de Eliminación: Tres imitadores le dicen adiós a su sueño | Temp. 09 |Yo Me Llamo, YouTube/@YoMeLlamoColombia

Pipe Bueno y su ‘raye’ con Amparo Grisales

La actriz discutió con sus compañeros de Yo me llamo. | Foto: Fotograma, 49:23, Capítulo 51: Seis participantes quedan en riesgo debido a sus errores | Temp. 09 |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Pipe Bueno no se quedó callado y continuó explicando su punto, afirmando que no le gustaba que la actriz se burlara de sus devoluciones, puntualmente de los tecnicismos que utilizaba para dirigirse a los participantes de la producción musical. El caleño fue claro en que se expresaba de esta manera, pues los artistas entendían y podían aplicar sus correcciones a futuro.

“ Él está entendiendo lo que le estoy diciendo. No puedo utilizar tecnicismos porque te burlas de mí, no entiendo ”, señaló, mostrándose serio y cortante con su compañera.

Ante esto, Amparo Grisales se molestó y afirmó que su colega era “grosero”, pues ella no se estaba riendo ni burlando de nada . Allí fue contundente y le dijo al cantante que ya no le hablaría más porque estaba muy ‘sensible’ el ambiente.

“Qué grosero eres. No es eso, sino que me da risa, está bien. No me estoy burlando. No te vuelvo a hablar, listo”. apunó, girándose a ver al participante.