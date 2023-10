Sebastián Caicedo se destapó sobre Carmen Villalobos; reveló cómo es su relación actual: “Hasta mejor que no hubo hijo”

Sebastián Caicedo se convirtió en protagonista de una serie de publicaciones en las plataformas digitales, debido a distintas noticias que salieron a la luz sobre su vida personal y profesional. El actor, en los últimos meses, aprovechó para abrir su corazón y así relatar un poco de sus vivencias, las cuales se transformaron desde que dio un paso a su nueva realidad.

El colombiano, lejos de las polémicas, había guardado silencio con respecto a detalles de su privacidad, alejando a terceros de sus relaciones personales, sus proyectos y los problemas internos que atravesaba. En ningún momento de 2022 se quiso referir a su ruptura con Carmen Villalobos, la cual se dio aproximadamente a mitad de aquel año.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos terminaron en 2022. | Foto: Cuenta de Instagram @sebastiancaicedo

Sin embargo, ya finalizando 2023, Sebastián Caicedo decidió romper su silencio de forma directa y habló sobre Carmen Villalobos, con quien duró más de diez años en una relación. Ambos construyeron un vínculo muy fuerte, pero el paso del tiempo cambió sus dinámicas y la historia terminó de manera inesperada.

En una charla con Eva Rey, para el formato Desnúdate con Eva, Sebastián Caicedo no dudó en referirse a la famosa actriz, la cual tuvo diversos planes con él durante los años que compartieron. El tema surgió de manera natural, dando un vistazo al tipo de comunicación que llevan en la actualidad.

Sebastián Caicedo se sinceró sobre Carmen Villalobos

A pesar de que el artista mencionó su ruptura con la colombiana en otros formatos, en esta ocasión todo fue distinto, pues la presentadora arrancó esta parte de la conversación indagan sobre los planes del caleño de casarse con su actual novia, Juliana Diez. El actor aseguró que posiblemente podría pasar, dependiendo de los caminos que tenía Dios para ellos.

Eva Rey no se contuvo y quiso saber si quería ser papá, a lo que el empresario dio una respuesta en la que recordaba todo el proceso personal que llevó con su exesposa. Caicedo puntualizó que siempre quiso, pero que el tiempo y el trabajo no lo permitieron.

“¿Hijos te planteas?”, preguntó la española.

El actor habló de su nueva relación con Juliana Diez. | Foto: Instagram @sebastiancaicedo

“Siempre quise tener hijos, pero por el trabajo no los tuve. Con mi expareja lo estuvimos planteando y nos pareció que no era el momento, por el trabajo, lo íbamos postergando. Siempre lo íbamos postergando y no se dio. De pronto hasta mejor que no haya pasado porque pues no seguimos juntos, imagínate, y al final son los hijos que sufren, yo creo que Dios es muy sabio y sabe cuándo es”, comentó, sincerándose sobre las decisiones que al final rindieron los frutos que correspondían.

Esto permitió que la periodista profundizara más en el tema y preguntara acerca de la relación actual del actor con Carmen Villalobos. Como se pudo apreciar, Sebastián fue claro en que había respeto, se comunicaban por asuntos que tenían en común aún y no solían pasar de lo necesario en estas conversaciones.

El modelo también apuntó a que no se había cruzado personalmente con su expareja, pero que, en caso de hacerlo, la saludaría de una forma positiva y bonita, pues sabía que ella era muy buen ser humano.

“Sí, a veces hablamos por cosas que tenemos en común. No hablamos realmente, ella tiene su pareja, debe ser cansón escribir por algo. Si trabajamos a veces en la misma cadena. No nos hemos cruzado físicamente, cuando hice los 50, el reality, decían que íbamos a estar juntos, pero ella no tenía nada que ver con ese tema. El día que me la encuentre la saludaré de una mejor manera, es una muy buena persona”, afirmó, sosteniendo una sonrisa en su rostro.

La expareja se estaría comunicando para temas estrictamente necesarios - Foto tomada de Instagram @cvillaloboss | Foto: @cvillaloboss

Ante estas palabras, Eva Rey aprovechó para averiguar si al colombiano le daba miedo enamorarse otra vez o ya estaba muy contenido al instante de generar un vínculo con alguien más. El caleño fue claro en que siempre había temor, pero que esta relación era algo sano y con propósito a futuro.