Sebastián Caicedo confesó vivir duros momentos tras separarse de Carmen Villalobos: “tuve pensamientos oscuros”

Sebastián Caicedo habló sobre cómo fue terminar con Carmen Villalobos

“Cuando estaba en mi finca tenía pensamientos raros, como que se me acabó el mundo, apague y vámonos. Tuve pensamientos suicidas y me quería colgar de un árbol [...] Se me vino el mundo encima, fui señalado, todo el mundo decía mil cosas de mí, y me engordé, me subí 14 kilos”, confesó Caicedo.

Luego de estos tormentosos momentos que el actor vivió día a día, contó cómo en medio de este dolor empezó a acercarse a Dios y a ir a la iglesia: “Un día se me acerca alguien y me dice: ‘Sebastián, quiero orar por ti’. Yo le dije, claro, dale. Se me acerca, me abraza y me dice en el oído: ‘Ese día, que estabas mirando ese árbol, tú no estabas solo, yo siempre estuve contigo’”.