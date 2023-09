Sebastián Caicedo rompió un importante pacto que tenía con su novia Juliana Diez, ¿de qué se trata?

Uno de esos proyectos no tiene nada que ver con ningún emprendimiento, una de las áreas de expertise de la paisa, ni con alguna producción televisiva donde vayan a participar los dos. Se trata de una iniciativa en la que la pareja busca mantener un estado físico óptimo y una alimentación adecuada, algo esencial para la carrera del caleño, puesto que necesita tener un buen cuerpo para interpretar los roles de acción que a él le gusta aceptar.

Para lograr llevar una vida fitness y saludable, Juliana dice haber hecho un pacto con Sebastián en el que los dos se iban a abstener de comer ciertos alimentos que no benefician a la salud, puesto que contienen niveles de azúcares, carbohidratos y grasas que no colaboran con el objetivo de mantenerse delgados y tonificados. Este trato se venía cumpliendo a cabalidad por parte de la paisa, quien reconoce haber estado muy juiciosa al respecto.

Sin embargo, por el lado del caleño todo falló y la misma Diez lo demostró a través de un video muy cómico e inquisidor que publicó en sus historias de Instagram. “Yo hice un pacto, pero ya les voy a mostrar qué pasó”, dice la antioqueña en su video, contextualizando a sus más de 171.000 seguidores. “Estábamos hablando así muy cerquita, pero a mí me huele esa boca a algo… Diga qué estaba comiendo… Sebastián, qué estabas comiendo, nos estamos cuidando, dígalo, pues” , le reclamó la paisa a su novio una vez lo tuvo enfrente.

Caicedo intentó manejar la situación llevando la conversación a un lugar en el que no tuviera que revelar lo que se comió, según él, a escondidas en un cuarto oscuro para “cuidarse” de que nadie lo viera. No obstante, al final le tocó confesar su verdad y reveló que se comió un chocolate, que al parecer es uno de los alimentos preferidos por el actor, que ha brillado en producciones como Sin senos no hay paraíso, El señor de los cielos, Nadie es eterno en el mundo, El Chema y Todos quieren con Marilyn.