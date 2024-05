“Es muy frustrante”: Rigo Urán saca a la luz las razones por las que la salud mental de él y su esposa se han visto afectadas

Además, plasmó las diversas problemáticas que ocurrían en Urrao, las cuales no solo causaron un gran impacto en su hogar, sino en cientos de familias colombianas víctimas del conflicto armado que, tras ver reflejada su historia en las pantallas, han aplaudido su valentía, perseverancia y arrolladora personalidad a la hora de enfrentar los obstáculos que se le han presentado en el camino.

No obstante, lograr este título no ha sido nada fácil, pues así como ha vivido exitosas experiencias, también ha pasado por etapas bastante complejas que han afectado no solo su salud mental, sino también la de su pareja, según reveló en una reciente entrevista con la periodista española Eva Rey, para su formato disponible en la plataforma de YouTube.