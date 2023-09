Andrea Valdiri confiesa la razón por la que no usa el anillo de bodas que le dio su esposo Felipe Saruma

Sin esperarlo, Andrea terminó recibiendo un apoyo incondicional del bumangués en medio de un tiempo de gestación en el que el cantante barranquillero no estuvo presente. Una vez llegó Adhara a su vida, Andrea se dio cuenta que con el hombre que quería criar a sus dos hijas era con Saruma, quien siempre se mostró muy cómodo aceptando una paternidad que no concibió, pero que sí pudo llevar a cabo.

El dilema del anillo

Esto empezó a ser tema de debate en las redes sociales de la barranquillera y el bumangués, puesto que muchos creyeron que, por el hecho de que Valdiri no usara su anillo de bodas, era una señal fidedigna de una crisis matrimonial que jamás ha existido. Por eso, la barranquillera decidió atajar todo tipo de rumor desde la raíz y en una de sus historias de Instagram reveló la verdadera razón de por qué ya no usa dicho símbolo.

“Miren este pepón diamantón espectacular. Pero cuando me adelgacé machi, adivinen… Esto me quedó súper grande y quiero que lo miren. Tengo un tronco de hueco y es más, me cabe otro dedo. Entonces hay que mandarlo a arreglar machi, esa fue la adelgazada tan berraca que me pegué que se me sale y para no perderlo yo lo guardé, pero es divino”, declaró la barranquillera en sus historias de Instagram.