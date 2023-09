¿El tamaño importa? Flavia Dos Santos se confiesa en SEMANA sobre su nuevo programa y otros temas candentes

A Flavia Dos Santos la hemos visto en diferentes formatos hablando principalmente de sexualidad, puesto que este tema es una de sus áreas de expertise, sin embargo, ella es una terapeuta en todo el sentido de la palabra y por eso ha decidido asumir el reto de conducir el nuevo programa ‘Hablando claro con Flavia Dos Santos’, en el que personas exponen casos reales para lograr una solución, un consenso o una escucha sanadora.

El show se estrenará el próximo 11 de septiembre en las mañanas del Canal RCN, a partir de las 11:00 a. m., y Flavia estará acompañada de dos panelistas expertos en asuntos jurídicos y psicológicos, quienes también ayudarán a los participantes a poder que les toca y a decir su verdad en un ambiente donde nadie se juzga y todos están dispuestos a conciliar.

El programa saldrá al aire el 11 de septiembre. | Foto: Foto: Cortesía RCN.

Este proyecto viene a complementar una apretada agenda laboral de Flavia, quien además de esto tiene un podcast con la actriz Esperanza Gómez y varios segmentos propios en televisión y el área digital.

Con el programa, Dos Santos ha aprendido a saber hablar, pero principalmente a escuchar de la forma adecuada, para así lograr tener una comunicación efectiva y, sobre todo, humana.

La terapeuta habló en entrevista exclusiva con SEMANA sobre este show y otros temas candentes que ella maneja a la perfección:

S: ¿Qué es ‘hablar claro’ para Flavia?

F: Es volver a la comunicación real. Estamos en una época en la que las relaciones humanas se están perdiendo y vivimos una comunicación violenta, donde la gente es tan narcisista que ya no nos importa ni lo que se dice, ni cómo el otro siente y recibe el mensaje. Mandamos mensajes de texto, emojis, no tenemos más tiempo para nada y las relaciones son líquidas… Épocas de aplicaciones de citas donde miro y consumo… Lo que me llevó a aceptar el proyecto de Hablando claro fue eso, volver a humanizar la comunicación; yo te hablo, tú me miras a los ojos, miro tu corporalidad, me miras a mí.

Muchos de los conflictos, sobre todo en pareja, se dan por falta de comunicación, pero no la comunicación cliché que hablamos los psicólogos, es esa cosa de hablar, incluso las incomodidades. La gente cree que una relación buena es hablar de la belleza y no es así. Es esa cuestión de decir: ‘ese gesto conmigo no me gustó, me hizo sentir mal, entonces cuando soy capaz de expresar eso, escucharme diciéndolo y escucharte a ti, podemos encontrar ese punto de equilibrio de la comunicación.

S: ¿En qué momento Flavia ha sentido que no la escuchan?

F: Yo hablo y grito tanto… Tengo un megáfono en la garganta que es difícil para mí. Pero no, tal vez en ciertas discusiones académicas… Los hijos… Quien tiene hijos sabe que ellos muchas veces no escuchan, pero hasta en eso hay que entender por qué no te escuchan, cuál es el dolor que te impide que me escuches, qué es lo que no quieres escuchar, que no puedo hablar.

S: ¿Qué no has querido escuchar en la vida?

F: Cada vez que la Dian me llama, para pegar la declaración de renta. Yo no quiero escuchar cuánto debo ni los impuestos… En mitad de este proyecto sucedió, y soy terapeuta y mis hijos hacen terapia de toda su vida, mi hijo un día me dijo ‘tenemos que hablar… Quiero aclarar una cosa contigo… Me lastimaste mucho en mi niñez’. Yo mamé gallo y le dije: ‘soy tu mamá, es Freud, si no te lastimó tú no creces, el trauma nos ayuda a crecer’. Él me contó una situación particular que le pasó a los 10 años y que yo tuve que escuchar e iba a rebatir, pero me dije: ‘no, déjalo expresar’, y cuando terminó le di la razón y le dije: ‘perdóname por tener una mamá narcisista’.

Te confieso que esto viene a raíz de haber ya pasado por tantos capítulos de este programa y que me hizo ver mi tendencia a responder, pero no, fue interesante porque ya pienso mucho más en mis respuestas.

Flavia Dos Santos cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram. | Foto: Instagram @flavia2santos

S: Estás en ‘Hablando claro con Flavia’, también en el podcast ‘Del saber al hacer’…

F: Y estoy en el noticiero de Red + en la noche, en mi programa Placeres con Flavia que grabamos una vez al mes y con el podcast ya tenemos que grabar otra tanda de capítulos a fin de mes.

S: ¿Cómo te repartes, alguien te ayuda con tu agenda?

F: No tengo la menor idea de cómo lo hago.

S: ¿Y qué te motiva a hacer tantos trabajos a la vez?

F: Es mi orgasmo, soy una adicta al trabajo, pero no digo que soy ‘workaholic’, yo soy ‘workalover’...Mi psicoanalista me dice que yo tengo comportamiento maníaco, pero estamos trabajando en eso. A mí me gratifica y me da mucho placer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Aprendí recientemente con Mauricio Reina cómo tú estás bajando en un esquí en una montaña… Voy y puedo parar a tomarme un traguito en la mitad del camino, pero yo estoy bajando la montaña siempre.

S: ¿Cuál es la recomendación para que todos “bajen la montaña” como lo haces tú?

F: Que no tengan miedo. Le tenemos miedo a nuestros deseos y tenemos el gran miedo de realizar lo que queremos en nuestro deseo, porque tenemos miedo de no saber qué hacer con eso y de no saber qué hacer después de realizar ese deseo. Pero el deseo es inagotable, nunca se realiza, siempre hay más y más.

S: ¿Cuál es el tema del nuevo capítulo del podcast con Esperanza Gómez?

F: Hoy está saliendo el nuevo capítulo sobre si el tamaño importa y Esperanza es una bomba.

Las dos mujeres posaron muy sexy | Foto: @yoesperanzagomez

S: ¿Importa el tamaño?

F: Importa el tamaño del deseo y de las ganas. No podemos seguir esa lógica falocéntrica machista de que todo es pene… No es pene, es ser humano, es completo, el placer va desde la punta de la cabeza, hasta la punta de los pies.

S: ¿Qué no le genera placer a Flavia?