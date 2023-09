Amparo Grisales y su tristeza tras la renuncia de participante en ‘Yo me llamo’

El reconocido programa de ‘Yo me llamo’ se encuentra en la búsqueda de encontrar al imitador perfecto de un cantante nacional o internacional, para ello, Pipe Bueno, César Escola y Amparo Grisales son los jurados que se encargan de tomar las decisiones y de decidir los participantes que continúan o se van del reality, que es emitido por el canal Caracol. Sin embargo, en esta ocasión un hecho sin precedentes sorprendió no solo a los jurados y presentadores, sino a los televidentes que no esperaban la inesperada noticia sobre una talentosa imitadora.

El episodio del pasado miércoles -6 de septiembre- tuvo un inicio diferente en el que Carlos Calero, uno de los presentadores del concurso, reveló la noticia que ha dejado a más de uno triste. Según contó, una de las integrantes del programa que se había destacado por su talento y a pesar de haber superado las pruebas y primeros filtros de la competencia, tomó la decisión de renunciar a la competencia.

Jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma CAPÍTULO 26: Symphony es la nueva integrante de la familia | Temp. 09 | Yo Me Llamo | Caracol Televisión

Carlos afirmó que ‘Yo me llamo’ es una competencia que reta a las personas, pero existen quienes lo logran y quienes no. “Antes de ver a los artistas que vamos a presentar, quiero recordarles que ‘Yo me llamo’ es una competencia que reta a todos los participantes que aceptan, precisamente, esa invitación. Algunos lo logran y otros no, por eso los invito a que vean estas imágenes”, dijo antes de anunciar que Madriela, de origen chileno y que interpretaba a Alejandra Guzmán, había tomado la decisión de retirarse.

Alejandra Guzmán de Yo me llamo renunció de manera inesperada al programa. | Foto: Tomado de YouTube Caracol Televisión

La mujer apareció en pantalla y aseguró que por razones familiares y personales tomó la decisión de irse del programa. “Buenas noches. No es ni fue mi intención jamás llegar a este punto y tener que tomar la dura decisión de renunciar al programa, todo por problemas personales y familiares que no me permiten estar al cien por ciento, como se debe en un concurso de esta categoría. Mi renuncia me duele, ustedes no saben cuanto. Gracias a ‘Yo me llamo’”.

La reacción de Amparo Grisales a la renuncia de la participante en ‘Yo me llamo’

La jurado y reconocida actriz se ha caracterizado por su sinceridad al momento de hablar y calificar a los participantes que están en el escenario. Su honestidad y fuertes comentarios son característicos de ‘la diva’, quien en esta ocasión se dejó ver notablemente triste y sorprendida por la decisión.

Amparo Grisales en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo', temporada 9, capítulo 25 / Symphony es la nueva integrante de la familia / Caracol Play

“Ella se eliminó sola y hoy solo saldrán dos participantes de la competencia. ¡Ay, pero me pega duro!”, afirmó Grisales. Posteriormente, César Escola también se quiso referir ante lo sucedido y apoyó la decisión de la chilena: “la salud es primero, así como la familia”, de igual manera Pipe Bueno aseguró que “claro que sí, la familia es sagrada”.

Tras varias horas de lo sucedido, Madriela, por medio de sus redes sociales, compartió el momento y escribió un mensaje para sus seguidores: “Comparto esta dura decisión que tuve que tomar en este proyecto de ‘Yo me llamo’. Gracias a todos por el apoyo y quizás tenga otra oportunidad para otro proyecto similar”.