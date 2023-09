¿Terminaron? Marcela Reyes revela por qué ya no publica contenido con su novio

“No ha pasado nada gracias a Dios. No sé por qué asumen siempre que uno está separado o que uno está mal simplemente porque uno no está subiendo a su pareja todo el tiempo a Instagram. Yo era mucho de mostrar eso, pero de unos meses para acá, creo que lo que va corrido de este año después de que llegué de Survivor , yo nivelé mucho eso y siento que ahora vivo mucho más tranquila”, declaró la paisa.

Pero ahí no quedó todo. Marcela también aprovechó el tiempo que le dedicó a este tema en sus historias de Instagram para decirle a sus seguidores que no idealicen las relaciones, porque lo que se ve en las redes sociales no siempre es lo que de verdad está sucediendo y viceversa, porque puede a veces haber un idilio de amor en fotos y videos que en la vida real no se da.