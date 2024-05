Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reveló tragedia familiar que enluta a los suyos en el Día de la Madre

Sin embargo, otros famosos han revelado que esta no es una fecha fácil, tal es el caso de Juan David Zapata, o más conocido en las redes sociales como Juanda, quien obtuvo el primer acercamiento al mundo de la fama por su participación en el reality de Canal Caracol, Desafío The Box (2021) y la consolidó en su más reciente participación en el programa de entretenimiento del Canal RCN, La casa de los famosos.

¿Qué le pasó a Juanda, exparticipante de La casa de los famosos?

“Mi papá es mellizo o era mellizo, porque se le murió el hermanito mejor dicho, lo mataron un día de madres, entonces para mi abuelita, que es lo más sagrado que tengo, lo que no tolero es que tampoco le digan nada, es muy difícil para ella este día porque lo recuerda a él”, dijo.

Frente a esto, comentó qué es lo que él hace para darle un día diferente a su abuela: “Yo trato pues como de cada día, no solamente el Día de las Madres de pronto no de reemplazarlo porque uno nunca va a reemplazar a nadie, pero sí como de hacerle recordar de una manera bonita ese hijo que en este momento no está. Quizá para ella sea un día difícil, pero yo hago que sea diferente”, dijo.