Camilo Pulgarín, eliminado de ‘La casa de los famosos’ lanzó pulla al hablar de la fiesta: “Cuidado con quien se pasan de copas”

¿Qué pasó en la fiesta de La casa de los famosos Colombia?

¿Qué dijo Camilo Pulgarín sobre la fiesta de La casa de los famosos Colombia?

“Siento que hay que ser responsable y eso fue un momento de irresponsabilidad, no me voy a justificar porque es lo más fácil que hace todo el mundo porque dicen ‘ay sí, yo estoy muy mal, estoy encerrado y nadie me entiende. No’ Estuvo mal y nada, hay que aceptar lo que pasó, la consecuencia que fue estar en la placa, estoy acá, etc. y ya, aceptarlo con la cabeza en alto”.