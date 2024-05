Martha Isabel Bolaños habló de la cirugía estética que la llevó al psicólogo: “Me partió la vida”

En el reality show del Canal RCN, La casa de los famosos, hay muchos participantes que han logrado alcanzar cierto nivel de reconocimiento, incluso, algunos de ellos ya vienen con una larga trayectoria en el mundo de la farándula colombiana.

Una de las mujeres participantes de la casa que cuenta una larga vida artística es la caleña Martha Isabel Bolaños, pues logró saltar a la fama con el papel de La Pupuchurra, en la novela Yo soy Betty, la fea.

Martha Isabel Bolaños hace parte de La casa de los famosos Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / X

De su participación en La casa de los famosos, Bolaños se ha catalogado como una de las participantes más polémicas, pues ha llegado a tener diferencias con otras compañeras, en especial con las influencers Karen Sevillano y La Segura.

Además, en uno de los capítulos donde ‘El jefe’ castigó a su team galáctico por hacer complot, Martha quedó ante los otros participantes como una traicionera, pues en el momento de conocer la sanción salió a defenderse y a decir que ella no fue parte de ninguna estrategia.

Otro de los motivos por los que Martha Isabel Bolaños ha recibido halagos por parte de sus seguidores es por su belleza, la cual consideran natural, pues se ve muy joven y no muestra procedimientos estéticos.

Sin embargo, a través de un video de TikTok, la caleña aseguró que en su juventud sí tuvo una intervención quirúrgica estética que le dejó varias secuelas, entre ellas muchas de afectación en su salud mental, por lo que tuvo que acudir a ayuda profesional.

Iniciando el video, Martha Isabel se refirió el tema asegurando que muchas personas le han hecho comentarios al respecto: “Vamos a hablar de un tema por el que se ha especulado mucho. He leído notas en donde dice que yo soy una mujer con mil cirugías encima, que soy hecha. Que yo era otra. Pues vamos a dejar claro”, dijo.

Martha Isabel Bolaños habla de las cirugías estéticas que se ha hecho. | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

¿Cuáles son las cirugías estéticas que se ha hecho Martha Isabel Bolaños?

La primera intervención de la caleña fue una otoplastia, la cual tiene que ver con el cambio, la forma, la posición o el tamaño de las orejas.

La segunda cirugía de Martha Isabel Bolaños fue un aumento de senos.

La tercera operación que se hizo la caleña fue una liposucción.

Aunque se considera que estas intervenciones quirúrgicas son “sencillas” y están dentro de las más comunes, Bolaños aseguró que algunos resultados no terminaron siendo los que ella esperaba.

“Me hice una cirugía que me cambió la vida. Me partió la vida en dos. Una cirugía que me mandó al psicólogo. Que me mandó a terapia. Que me cambió mi forma de vestir. Yo me hice una liposucción que no necesitaba”, dijo.

Y añadió: “Yo tenía un par de conejitos en las piernas que con un par de masaje, masoterapia y muchas otras técnicas me hubiera podido quitar, pero no, yo me metí al quirófano. El doctor que me hizo ese daño ni se enteró”.

¿Cómo fue la liposucción que se hizo Martha Isabel Bolaños?

La actriz caleña aseguró que tomó toda la responsabilidad de su cirugía y su médico “nunca se enteró”. Lo único que dijo fue que en el momento de estar fuera del quirófano, el cirujano le dijo que le había quitado mucha grasa de las piernas, lo cual pudo notar tiempo después, pues tenía las piernas muy delgadas.

“Este señor me cavó, o sea me dejó un hueco en una de mis piernas. Me metió la cánula por debajo de mi cola y mi cola se descolgó y le salieron dos gorditos abajo. Yo tenía unos muslotes, mi gente hermosa. Quedé entonces con un rabote y unas piernas flacas”, dijo Bolaños.

Martha Isabel Bolaños habló de por qué le fue mal al hacerse una liposucción | Foto: Captura de pantalla 'La casa de los famosos'