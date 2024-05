Las mejores reacciones y memes a nueva pelea de Julián Trujillo con La Segura: “La peinó con altura”

Julián Trujillo y La Segura tuvieron nueva discusión en La casa de los famosos, Colombia

A lo que agregó: “Sin embargo, también sé cuáles son las cosas buenas y positivas que tiene Martha. Les juro que es tan sencillo como que se sienten a hablar con ella y la conozcan [... ] Puedes hablar pestes de mí, pero yo no lo haré. Porque yo me he tomado el trabajo de sentarme y conocerte”.

De manera inmediata y un poco cruda, La Segura dio una respuesta contundente a los argumentos de Julián : “No me interesa conocerla. Martha no ve más allá de sus narices. No veo la empatía de ella hacia los demás” , dijo.

Esta conversación no pasó desapercibida en los internautas, pues dejaron varios comentarios en X (Twitter): “A mí me gustó todo lo que le dijo Julián, es la verdad”; “Diana Ángel siempre diciendo que te vas y no te has ido”; “Ay no, repiten y repiten lo mismo, ya La Segura está muy cansona”; “La Segura y Karen no tienen idea de qué es empatía”; “Habla de empatía y ella no conoce esa palabra, doble moral”; “La Segura no puede con Julián”, entre otros.