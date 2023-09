Sebastián Caicedo rompió el silencio y destapó la verdad de su ruptura con Carmen Villalobos; contó por qué se separaron

En aquel entonces se pudo ver que Carmen Villalobos fue quien apareció ante las cámaras y confirmó la ruptura amorosa, pidiendo respeto y prudencia por este momento que atravesaban en su espacio emocional . Sebastián Caicedo, por su parte, no se pronunció de forma oficial en esos meses y prefirió guardar silencio hasta enero de 2023, cuando aclaró que su separación no era por terceras personas.

Sebastián Caicedo reveló por qué se separó de Carmen Villalobos

“Fue una relación hermosa, una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor del mundo, profesionalmente es maravillosa (...) En esa relación faltó Dios en la mitad, por más de que fuéramos a misa, por más de que nos lleváramos, cuando teníamos nuestras diferencias era buscar no en Dios sino en ese cordón de tres dobleces, buscar hacia los amigos o hacia otras personas que pueden hablar pero no más. Esa bola de nieve que es pequeña va creciendo y creciendo, hasta que se te sale de las manos ”, agregó, indicando que fue una desconexión en su vínculo con la también actriz.

El caleño mencionó que no entendió en qué momento todo se transformó, pero ya en el presente no quería repetir lo mismo y solamente se apegaba a Dios para los caminos que llegaban a futuro.

“No quiero volver a equivocarme, quiero hacer las cosas bien. Ya tengo 42 años, ya no quiero repetir muchas historias...he tenido otras relaciones atrás, ya me case y quiero hacer las vainas bien. Yo llegué a sentirme juzgado ante la sociedad y entré a una depresión horrible, tuve pensamientos raros. Lo peor en la vida es cuando estás acompañado y sientes esa soledad. Se llenaron mis vacíos cuando me acerqué a Dios”, concluyó.