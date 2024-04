La polémica declaración de Yeison Jiménez que encendió las redes: si se metieran con él, “ninguno de ellos quedaría vivo”

Al ser interrogado sobre si ha tenido miedo por su vida, el cantante fue contundente en su respuesta: “ Hoy no porque las personas con las que he tenido problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos ”.

El artista continuó diciendo: “Conmigo es difícil el tema, me quiere todo el mundo, me quieren los buenos, me quieren los malos, me quieren los de la costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora, entonces ellos saben que meterse con un Yeison Jiménez lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello”.