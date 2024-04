“No tengo nada porque pedir disculpas”, Yeison Jiménez habló de Luis Alberto Posada y revivió polémica

El pasado 16 de enero, Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada, protagonizaron un incómodo momento, luego de un percance en medio de un show en el que de acuerdo a los artistas hubo un sabotaje en el tema del sonido en la intervención musical de cada uno.

En su momento, Posada dijo a ‘Lo sé Todo Colombia’: “Me sabotearon el sonido, la gente se dio cuenta. Llegó un momento que un módulo no sonaba. La compañía de sonido y el productor ya me venían haciendo eso tiempo atrás. Y no aguanté con el sonido. Quedamos esperando la llamada de Yeison Jiménez y nunca llamó, nunca apareció”.

Los dos cantantes tuvieron un cruce de declaraciones por una polémica. | Foto: @yeison_jimenez - @posadarecords

Luego de sus declaraciones, Jiménez, una vez más, negó estar involucrado en el sabotaje que sufrió el show de Posada, puntualizando que no se echaría para atrás con respecto a nada de lo que mencionó en sus contenidos, pues sentía que todo había sido de buena forma.

El intérprete del ‘Aventurero’ revivió la polémica

El de Manzanares dejo claro en un reciente entrevista con la emisora Tropicana que siempre va a desear lo mejor para su colega Luis Alberto Posada, sin embargo, aclaró que no tiene por qué pedir disculpas.

Del mismo modo, aclaro que por su parte nunca hubo un irrespeto ni una mala palabra “por el contrario, como lo dije en los videos siento que el maestro no había visto bien o completo mi video donde lo único que yo buscaba era decirle que nunca haría algo que atentará no solo a Luis Alberto sino a nadie”.

“No he hablado con él, pero en algún momento de la vida me encontraré con el hombre y le diré personalmente lo que lo quiero. No le voy a pedir disculpas de nada porque no tengo nada porque pedir disculpas, pero sí soy fan del maestro Luis Alberto Posada. Siempre le deseo lo mejor y escucho música de Posada casi todos los días y si voy a un concierto de alguien de nuestro género es de Posada”, dijo Yeison Jiménez.

Para el artista de ‘No tengo ni necesito’ es claro que ser una persona buena da frutos y por la misma razón asegura que si hubiera algún artista que no le gustará o encajará se lo diría sin problema.

Del mismo modo, aseguró que a estas horas del partido no “necesita lamerle a nadie”.

Yeison Jiménez habla de su futuro y el de su familia. | Foto: Instagram: @yeison_jimenez