Yeison Jiménez explotó por grave situación relacionada con su familia; cantó verdades: “Una rata más”

Yeison Jiménez denunció estafas a nombre de sus hermanos

“Siguen tratando de robar a nombre de mi familia y de mis hermanos. Hay varios perfiles a nombre de Heidy Jiménez o de Alejandro Jiménez tratando de robar a la gente, dizque venden celulares, pidiendo plata, diciendo que son mis hermanos, pero que no sé qué. Nadie en mi familia está vendiendo ni mierda. Aquí les dejo el pantallazo y por favor no se dejen robar”, afirmó en el post, dejando en claro que no tenía nada que ver.

“No señor, no manejo contra entrega. Me va a tocar especificar en las historias. Pero más sin embargo sí manejo un método. Que me puedes enviar una parte y apenas te llegue el teléfono el restante, pero debes tener el dinero completo, no es que cuando te llegue me salgas con excusas o me bloquees, porque me ha pasado”, se lee, a lo que dicha persona responde: “Claro, entiendo. Sí, tienes razón. Me puedes enviar un video del teléfono por favor”.