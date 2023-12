¿Cuánto se gastó Yeison Jiménez en el regalo de Navidad que le dio a uno de sus empleados?

“Cuando yo salgo de Corabastos, la primera zona donde yo pego mi música y donde me empiezan a ayudar es en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe de Bogotá. Una señora que se llama Gloria Inés Castañeda. Entonces, a eso de los 17 años, yo no tenía cédula, yo me la pasaba cantando en los burdeles de Bogotá. Hoy en día ver una mujer bonita, voluptuosa, es normal. Obviamente, a mí me fascinan las mujeres, todas son hermosas, las amo a todas… Pero quemé como mucho esa etapa”, recordó en medio de un diálogo con el Canal RCN.