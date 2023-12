Karol G no se guardó nada en la fiesta de fin de año de su empresa: les dio millonarios regalos a sus empleados

View this post on Instagram

En redes no paran de halagar a La Bichota

Pese a que los detalles que se conocen de la celebración no son muchos, sí fueron suficientes para que miles de internautas reaccionaran a través de las plataformas digitales llenando de elogios a la artista por sus gestos de generosidad con los trabajadores de su empresa. “Quiero trabajar ahí”, “¡la mejor jefe!” , dicen algunos comentarios.

En ese momento, la paisa detalló que ese próximo lanzamiento era completamente inédito. “Hice algo como para celebrar el fin de año, una canción. No es un sencillo, no es nada, sino una canción que voy a compartir porque sí, porque me antojé con un video que estoy editando”, agregó, siendo el tema ‘Qué chimba de vida’, que rápidamente causó furor en las redes.