“Me tienen que operar”: Yeison Jiménez se sinceró con sus seguidores y reveló los problemas de salud que afronta

Uno de los detalles que sus seguidores más admiran, además de su talento, es su capacidad para salir adelante con sus proyectos, pese a que su vida no ha sido nada fácil y desde niño tuvo que aprender a defenderse para colaborar en su hogar y luchar por sus sueños, principalmente cuando se mudó con su familia a Bogotá en busca de un mejor futuro, luego de haber nacido en Manzanares (Caldas).

Al llegar a la capital colombiana, Jiménez se estableció con sus seres queridos en el barrio Patio Bonito, ubicado al occidente de la ciudad, donde llegó a vivir oscuras experiencias debido a que tenía malas amistades y, en medio de su necesidad y desesperación, no veía otra salida.

“Yo llegaba a mi casa y mi mamá debía tres meses de arriendo. Decía ‘yo no tengo por qué mamarme esto’. Anduve con jóvenes que hoy están muertos. No era el típico loco que salía a robar porque sí, sino porque decía ‘Hoy voy a traer unos pollitos asados para la casa, me voy a tomar mis tragos y comprarme un cubrelecho’”, relató el cantante en entrevista con la revista Semana hace un tiempo.