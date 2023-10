Yeison Jiménez planea irse de Colombia y revela el país que tiene en la mira

Vale la pena mencionar que el artista, intérprete de canciones como Aventurero, Hasta la madre, Ya no mi amor, Ni tengo ni necesito, Para los dolidos, Vuelve y me pasa, Bendecida y más, ha llegado a colaborar con grandes artistas de su género como El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Giovanny Ayala y Jhon Alex Castaño.

Yeison Jiménez habló de vivir fuera de Colombia

“Ya tenemos dos niñas y, si tú me preguntas, quisiera 5, 6, 20, pero el mundo como tal está muy complicado. Tantas drogas, tanta desinformación, ahora lo malo se volvió bueno. A mí me da miedo eso”, aseguró el cantante en conversación con la Revista Vea.

Y añadió: “Estos días le decía a ella (su esposa) ‘amor, tú te imaginas que las niñas digan, yo viví en México, yo viví en Estados Unidos, yo viví en España’ ….yo no me veo atado a un país, ni a una ciudad … Sé que no es bueno para los niños, pero no es malo… Eso hace parte de crecer. Hoy en día qué familia no desearía decir vamos a vivir un año a México a ver qué pasa”.