Yeison Jiménez compartió atractiva foto en vestido de baño, pero lo llenaron de burlas

En las dos fotos que conforman este corto álbum de Instagram, Jiménez está acostado en una silla asoleadora en una terraza donde se hospeda en Miami. En ella el cantante solamente está usando un brief de baño que deja al aire la mayor parte de su cuerpo al desnudo, mostrando sus piernas largas y contorneadas, un abdomen plano y una musculatura que ponen a suspirar a más de uno.

Algunos de sus fans le demostraron toda la admiración que le tiene en comentarios positivos y hasta subidos de tono gracias a estas fotos, sin embargo, los detractores no se hicieron esperar y también hicieron presencia en la sección de mensajes, donde no solo le dijeron al caldense que estas poses en “paños menores” no eran apropiadas a sus ojos, sino que incluso pusieron en duda sus preferencias sexuales.