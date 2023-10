Luisa Fernanda W recibió ola de halagos por fotos con las que descrestó a sus seguidores

Luisa mostró en su cuenta oficial de Instagram varios de los looks que usó en Milán, no solo el que llevó al desfile de Boss. Sin embargo, aún le quedaban una infinidad de fotos inéditas en su teléfono móvil que también eran dignas de mostrar a la luz pública, por eso la paisa decidió realizar un álbum en su perfil para hacer una compilación de estas postales, que de inmediato cautivaron la atención de sus más de 19 millones de seguidores.

“10 fotos que no había subido 🫶🏻”, fue el título que le puso la paisa a su álbum, que ya cuenta con miles de likes y una seguidilla de comentarios en los que sus fans no solamente resaltan lo exhuberante de sus looks y lo costosos de sus atuendos, sino también la belleza innata que tiene la paisa y que sube a su máxima expresión con el lujoso ajuar, sin dejar a un lado toda la admiración que hay por la pareja que ella conforma con su actual novio, el cantante Pipe Bueno.

“😍 Yo amo mal 😍a esta pareja 😍”, “me encantan todas 😍”, “Luisa me sueño verte vestida de novia, te vas a ver preciosa y glamurosa😍 no me imagino el vestido 🤯”, “Que bonita ❤️”, “Hablemos de tu piel 🫰🏻”, “🔥 es grato ver @luisafernandaw tu evolución ❤️. Que has sabido aprovechar las oportunidades que Dios te ha brindado y has sido disciplinada, honesta, gran mujer, gran madre y digna de admiración por muchas mujeres”, “La foto 1 es la más hermosa 😍 parece de esos retratos de los años 40 donde se ven parejas en calles hermosas besándose. Se ven como protagonistas de una hermosa película. 😍”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Luisa.