Luisa Fernanda W rompió el silencio y confesó la culpa que sintió al enamorarse de Pipe Bueno: “no sé cómo me pasó”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se ubican como una de las parejas más comentadas de las redes sociales, debido a toda la historia que rodea su amor. Ambos famosos captaron la atención de los curiosos, quienes desde el inicio estuvieron al pendiente de cómo avanzaba su vínculo sentimental.

La pareja conformada por Luisa y Pipe es de las más estables de la farándula colombiana. | Foto: Instagram: @luisafernandaw

Los dos colombianos construyeron una bonita familia con sus hijos, Máximo y Dómenic, quienes nacieron como fruto de su amor. Una vez compaginaron, siguieron unidos y se apoyaron en todos los proyectos que participaban, pese a las críticas que podían recibir en los escenarios digitales como Twitter e Instagram.

Sin embargo, no todo en esta relación fue sencillo, ya que hace varios años les tocó lidiar con los ataques, comentarios negativos y ofensas en redes sociales, las cuales se enfocaban en la supuesta traición de Luisa Fernanda W a la memoria de su fallecido novio, Fabio Legarda. La youtuber fue reprochada al darse una oportunidad en el amor, pues muchos consideraban que no le dio luto a su pasado noviazgo y solamente pasó la página sin importarle.

Luisa Fernanda W aclara rumores de infidelidad con Fabio Legarda y Pipe Bueno. | Foto: Cuenta de Instagram @legarda

Ante esto, Luisa Fernanda W respondió en varias ocasiones a las críticas y manifestó su disgusto por los chismes que rondaban en las plataformas digitales. La paisa puso punto final y aseguró que nunca traicionó a su expareja, ya que todo con el cantante de música popular se dio de manera natural, meses después de la tragedia que golpeó su vida.

No obstante, recientemente, la empresaria y creadora de Divva, concedió una charla con Alejandro Sago, donde quiso aclarar un poco de su vínculo con el artista colombiano y soltar la verdad de cómo fluyó todo en este romance. La influencer se sinceró y aseguró que amó demasiado a Legarda, por lo que nunca cambió esos sentimientos por su actual pareja.

La 'influenciadora' respondió a las críticas que ha recibido por supuesta calvicie. | Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

“¿Realmente, qué pasó? Sí, conocí a Pipe, realmente lo conocí, dos meses después. Pipe y yo hicimos match de una, o sea, eso fue como (une las manos)”, dijo al inicio del clip.

Luisa Fernanda W afirmó que no sabe en qué momento pasó ni cómo sucedió, pero todo fue cuando comenzó a mezclar su amistad con Pipe Bueno con sentimientos de amor que no esperaba sentir. Su cercanía los llevó a caer en un coqueteo y un lazo que se fortaleció con el tiempo.

“No sé cómo me pasó, no tengo explicación alguna. Eso no significa que no haya amado a Fabio, lo amé con todo el corazón, no tengo ni palabras...fue demasiado”, mencionó.

Luisa Fernanda W habló de Pipe Bueno. | Foto: Cuenta de Instagram @luisafernandaw

La creadora de contenido fue contundente con sus palabras y desmintió un rumor que salió a la luz en el pasado, donde se aseguraba que Pipe Bueno y Legarda eran mejores amigos. La antioqueña apuntó que nunca fueron amigos y que la foto que se difundió en redes era solo una postal que se captó en un encuentro que tuvieron.

“Yo no estaba buscando enamorarme, Pipe llegó a mi vida y hay un chisme que voy a aclarar acá, no sé de dónde salió o quién se lo inventó. Dizque supuestamente Pipe era el mejor amigo de Fabio o que eran amigos...jamás fueron amigos, se tomaron una foto una vez, se la tomó la mánager de Fabio de ese momento y que trabajó con Pipe Bueno. Eran colegas de profesión, nunca fueron amigos...no sé quién se inventó eso”, puntualizó.

“Cuando yo conocí a Pipe Bueno nos volvimos muy buenos amigos y yo no les voy a negar que cuando lo conocí fue impresionante porque me encantó su personalidad. ¿Qué culpa tengo yo que me encontré con un ser humano maravilloso que me atrapó con su personalidad? Me hacía reír como ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces cuando yo me juntaba con Pipe, como que me salía mucho de mi realidad, nos metíamos en nuestro mundo. El man muy detallista hacia mí, me conquistó. Yo al principio no le demostraba nada a Pipe, me autojuzgaba”, agregó.

La 'influencer' comentó sobre su vínculo amoroso. - Foto: Instagram @luisafernandaw. | Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

No obstante, Luisa Fernanda confesó que al enamorarse de Pipe Bueno se sintió culpable y se cuestionó el hecho de que le gustara alguien más tras la muerte de Legarda. Allí sostuvo una conversación con su mamá y quedó confundida al no saber si solo era un capricho.

“Yo decía: ‘Mari%&, este man me está gustando, ¿qué?, ¿qué me está pasando?’. Empecé a sentir culpa porque el man me gustaba y entonces tuve una conversación con mi mamá”, contó, a lo que añadió: “Más pasaban cosas para que todo se siguiera dando. Todo fluía tan chévere, que simplemente pasó. Hasta un día que me di cuenta que yo estaba tragada de Pipe como un berraco”.

Pipe Bueno ya dijo cuál es el exclusivo regalo que quiere para Luisa Fernanda W de navidad. | Foto: Cuenta de Instagram @pipebueno

La colombiana indicó que se dio cuenta de esta atracción y gusto por un detalle que ocurrió un día, ya que el cantante popular no le escribió y lo comenzó a extrañar. En esas, la mezcla de emociones apareció y rompió en llanto, pues no quería aceptar lo que pasaba en su corazón.

“Me puse a llorar de la rabia porque me gustaba, no lo quería aceptar. Era más culpa social, que porque me estuviera enamorando de él. Según yo, no me quería enamorar, pero ya a lo último me liberé y dije: ‘de malas’. Yo pensaba: ‘Merezco ser feliz’ y fue la mejor decisión de mi vida”, concluyó.