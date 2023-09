Piqué, blanco de críticas y burlas tras presentación de Shakira en los VMAs 2023; desató ola de memes

Shakira en los MTV 2023 (Photo by Jason Kempin/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Bueno, bueno, bueno, no se qué carajos acaba de hacer #Shakira en los #VMAs No tengo palabras para la obra maestra que acabo de ver, Dios bendiga la separación con el pendejo del Pique. #ShakiraVMAs #VMAs2023 pic.twitter.com/pId1mGnfMX

Shakira dedicó palabras a sus hijos

“Gracias, MTV, gracias por ser una parte importante de mi carrera. Yo tenía solo 18 años (cuando se presentó por primera vez en estos premios). Hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi historia visual. Amigos a quienes convertí en socios... simplemente, no podría vivir sin ellos. A mi disquera quiero agradecer por siempre apoyar mi visión y a las mujeres maravillosas que han trabajado conmigo, que no solo son brillantes, sino que me han ayudado, me han desafiado, me han hecho interpretar muchos papeles”, agregó, recibiendo los aplausos de miles de personas.