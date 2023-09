“En Barranquilla se baila así”, Jaime Pumarejo felicita a Shakira por su show en los VMAs 2023

Shakira hizo historia en los MTV Video Music Awards 2023 al mostrar un show de 10 minutos en el que no solo le hizo honor a su amplia trayectoria de más de tres décadas de arduo trabajo, sino que también demostró por qué es la artista latina más importante de todo el mundo, cómo es que se baila danza árabe y cómo su sangre colombiana y currambera es una de las bases de su éxito.

En su performance Shakira interpretó canciones como She Wolf, TQG, Te Felicito, Objection, Whenever Wherever y la inolvidable Sesión 53 junto a Bizarrap, dejando a todo el público atónito por lo relevante de las letras, los movimientos árabes de la cantante y todo el despliegue de producción que se vio en la tarima del Prudential Center de Nueva Jersey.