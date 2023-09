VIDEO: Así llegó Karol G a la alfombra rosada de los VMAs 2023

La cantante colombiana Karol G ya hizo su aparición triunfal en la gala de los premios MTV VMAs 2023, específicamente la alfombra rosada del Prudential Center de Nueva Jersey, donde no solo mostrará su belleza y su sensualidad, sino que interpretará algunos de sus más recientes y grandes éxitos en el que sería su primer show en esta gala de premios, una de las más importantes de la industria musical internacional.

Tal como si la alfombra estuviera hecha para la paisa, el color rosado ha sido el protagonista de esta edición de los premios y este tono es el que ahora lleva en su ser la antioqueña, quien ya ha dejado ver su melena rosada desde hace meses y ahora la vuelve a poner de protagonista en su aparición en la previa del evento. Este look lo combinó con un vestido plateado y transparente, que deja al aire la escultural figura de Carolina Giraldo, nombre de pila de la diva reguetonera.

A través de la tela de este diseño se puede ver una lencería muy sutil pero a la vez muy sensual en el cuerpo de la colombiana. Además, el textil de este vestido tiene apliques de plumas que le dan un toque elegante a la paisa, quien siempre ha demostrado tener un concepto de libertad femenina latente y más cuando se trata de mostrar la naturalidad de las mujeres, como lo ha hecho en los clips de Pine Apple, Provenza, Gatúbela y Mientras me curo el cora.

Karol G attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Pero si hay una canción que será una de las protagonistas en este show y millones de fans en Nueva Jersey y el resto del mundo están esperando es su gran éxito TQG, que ella interpreta junto a su ídolo y colega Shakira, quien también estará en esta ceremonia de premios. La Bichota ya dio luces de que interpretará este sencillo en su presentación en vivo dadas sus historias en las que mostraba sus rodillas hinchadas luego de los ensayos, sin embargo, no queda claro si lo hará de la mano de su amiga, la diva latina más importante de todos los tiempos.

Al atuendo de Karol G se le añade un abrigo de la misma textura que tiene un volumen oversize en las mangas, dándole un ligero toque urbano a la cantante, quien siempre ha llevado en sus looks su género, el reguetón, llevándolo a un lugar en el que la ternura, la sensualidad y la feminidad son el constante. En cuanto a accesorios, Carolina solo se decantó por unos aretes largos al estilo péndulo, que en su extremo inferior llevan una hermosa piedra preciosa que logra llamar la atención en todo el busto de la cantante.

Karol G attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Por el solo hecho de que esta sea la primera vez que Karol pisa el suelo de estos premios, ella es una de las cantantes más esperadas y elogiadas en esta edición, que no solo llega haciendo su debut en los galardones, sino que también pisa fuerte siendo nominada en la categoría de Artista del año, que también hace historia por tener, en primer ocasión, solo nominadas mujeres. Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Shakira y Karol G hacen las veces de las opcionadas a llevarse uno de los astronautas más deseados de la noche.

Llegada de Karol G a la pink carpet de los #VMA #KarolGVMAs pic.twitter.com/qmjUnorZus — FCGPOWER ECUADOR 🇪🇨 (@FCGPOWERECU) September 12, 2023

Por otro lado, también está la incógnita si la paisa acompañará a Shakira en su show, que está enmarcado en la entrega del MTV Michael Jackson Vanguard Award, que este año se le entregará a la barranquillera y ella ya tiene todo un performance listo para volver a hacer historia en los premios, como lo hico en 2005 cuando se convirtió en la primera artista latina en cantar enteramente en español en esta gala.